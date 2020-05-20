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Легионеры «Рубина» вернулись в Казань

сегодня, 10:04

Сообщается, что легионеры «Рубина» вернулись в расположение своего клуба в ночь на 20 мая.

Чартерным бортом из Германии в Татарстан прибыли шесть игроков — Дарко ЙевтичОливер АбильгорКарл СтарфельтПабло СантосСильвие Бегич и Филип Уремович.

Также вместе с командой в Казань прилетел английский физиотерапевт Стюарт Лик, пополнивший тренерский штаб Леонида Слуцкого на зимних сборах.

В настоящее время проблемой для клуба остается лишь возвращение грузинских игроков Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили, так как авиасообщение с Грузией остается закрытым.

Ранее стало известно, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:59
Пару недель все равно придется отдохнуть.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:47
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:31
А грузины пускай на личном транспорте добираются.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:12
Прибыли, теперь будьте любезны на 14-ти дневный карантин.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:05
Проверяться га вирус...
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