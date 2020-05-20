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Капелло: «„Милану“ не хватает последовательности»

сегодня, 10:46

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло рассказал о ключевых проблемах миланского клуба.

«Милану» не хватает последовательности. Сперва был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого потом заменили на Пиоли.

У них были Бобан и Мальдини, которым указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли они поступают?

Ранее Фабио Капелло поделился мнением о своём бывшем игроке Роналдо, с которым он работал в «Реале».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 12:45
Вот эта замена Гаттузо на Джампаоло была вообще странной. Понимаю, если бы приглашали реально опытного топ-тренера, а так позвали случайного дворника. Лучше бы уж Гаттузо и оставался, он хотя от обороны побеждать умеет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:00
Сорят деньгами и при этом пытаются сэкономить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:49
Последовательности не хватает многим клубам.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:48
Милану не хватает топ игроков как раньше.
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