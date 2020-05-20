Капелло: «„Милану“ не хватает последовательности»

Бывший главный тренер «Милана» рассказал о ключевых проблемах миланского клуба.

«Милану» не хватает последовательности. Сперва был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого потом заменили на Пиоли.

У них были Бобан и Мальдини, которым указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли они поступают?