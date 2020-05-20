Капелло: «„Милану“ не хватает последовательности»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло рассказал о ключевых проблемах миланского клуба.
«Милану» не хватает последовательности. Сперва был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого потом заменили на Пиоли.
У них были Бобан и Мальдини, которым указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли они поступают?
Ранее Фабио Капелло поделился мнением о своём бывшем игроке Роналдо, с которым он работал в «Реале».