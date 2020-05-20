Бельерин: «Интернет-троллей нужно привлекать к ответственности»

Защитник «Арсенала» пожаловался на оскорбления в социальных сетях.

Странно, что в мире, в котором мы живем сегодня, люди ведут себя так. Мир стал бы намного лучше, если бы троллей можно было бы привлекать к ответственности.

Социальные сети могут быть полезны для общения с фанатами, но это также может быть очень сложно. Нужно научиться справляться с этим. Когда тебя оскорбляют, то хочется написать что-нибудь в ответ, но затем понимаешь, что на одно плохое сообщение ты можешь получить 100 хороших, которые особо не замечаешь.