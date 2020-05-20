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Бельерин: «Интернет-троллей нужно привлекать к ответственности»

сегодня, 10:44

Защитник «Арсенала» Эктор Беллерин пожаловался на оскорбления в социальных сетях.

Странно, что в мире, в котором мы живем сегодня, люди ведут себя так. Мир стал бы намного лучше, если бы троллей можно было бы привлекать к ответственности.

Социальные сети могут быть полезны для общения с фанатами, но это также может быть очень сложно. Нужно научиться справляться с этим. Когда тебя оскорбляют, то хочется написать что-нибудь в ответ, но затем понимаешь, что на одно плохое сообщение ты можешь получить 100 хороших, которые особо не замечаешь.

Недавно фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи 5 лет за оскорбления Рахима Стерлинга.

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Все комментарии
Харут
Харут
сегодня в 14:31
Нужно таких вычислять и наказывать...
Шатаут
Шатаут ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Конечно...
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:10
Согласен на 100 процентов...
explay-
explay-
сегодня в 12:57
Княгиня откроет этот список
Artuom
Artuom
сегодня в 12:43
"Странно, что в мире, в котором мы живем сегодня, люди ведут себя так."

Почему странно?? Демократия и свобода слова! Хотели - получите. Тролли, оскорбления и т.п. идут в комплекте со свободой слова.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:20
Лучше не обрашать на них внимание
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 11:08
Один из них
Groove000
Groove000
сегодня в 11:07
Сейчас бы на них внимание обращать и время драгоценное тратить) Бедняга Бельерин)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:06
На обиженных шадва о носят, или носят).
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:06
И тех, кто прикрывается другими командами, например в профиле Рубин, а болеет за спартак, тоже надо! Позор таким пользователям!
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 11:03
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 10:59
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 10:45
      Золотые слова про троллей. Не место им здесь. Гыгыгы
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