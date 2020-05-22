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«Тамбов» продлил контракты с тренерами Шипшевым и Первушиным

сегодня, 18:18

«Тамбов» продлил контракты с тренерами команды Тимуром Шипшевым и Сергеем Первушиным. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков:

Контракт с тренерами продлен до конца следующего сезона.

Первушина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября 2019 года после отставки Александра Григоряна. Так как у 50-летнего специалиста не было лицензии Pro официально главным тренером команды назначили Шипшева.

 Ранее Худяков рассказал о результатах тестов на коронавирус в клубе.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
сегодня в 19:10, ред.
Только в клетку не посадите как Курбана.
idres
idres
сегодня в 18:38
Пусть работают...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:25
на сколько их хватит посмотрим))
dadrail
dadrail
сегодня в 18:19
Молодцы...коней на переправе не меняют
Akvarel
Akvarel
сегодня в 18:18
Очень мудрое решение.
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