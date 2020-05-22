«Тамбов» продлил контракты с тренерами Шипшевым и Первушиным

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сегодня, 18:18

«Тамбов» продлил контракты с тренерами команды и . Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков:

Контракт с тренерами продлен до конца следующего сезона.

Первушина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября 2019 года после отставки Александра Григоряна. Так как у 50-летнего специалиста не было лицензии Pro официально главным тренером команды назначили Шипшева.

Ранее Худяков рассказал о результатах тестов на коронавирус в клубе.