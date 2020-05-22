«Тамбов» продлил контракты с тренерами Шипшевым и Первушиным

«Тамбов» продлил контракты с тренерами команды Тимуром Шипшевым и Сергеем Первушиным. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков:
Контракт с тренерами продлен до конца следующего сезона.
Первушина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября 2019 года после отставки Александра Григоряна. Так как у 50-летнего специалиста не было лицензии Pro официально главным тренером команды назначили Шипшева.
Ранее Худяков рассказал о результатах тестов на коронавирус в клубе.