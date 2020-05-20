ГлавнаяНовости

«Челси» продлил контракт с Кабальеро

сегодня, 19:42

«Челси» продлил контракт с голкипером Вилли Кабальеро. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб активировал пункт о продлении контракта с 38-летним вратарем еще на один год.

Кабальеро также прокомментировал продление соглашения с «пенсионерами»:

Я очень рад, что могу остаться в «Челси». Для меня большая честь быть частью семьи лондонского клуба, который имеет одну из самых больших историй среди команд Премьер-лиги.

Сейчас трудное время для всех, поэтому я искренне ценю возможность остаться здесь. Я хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, что они помогли мне стать лучше. Я хочу поблагодарить тренера и клуб за продление моего контракта. Я уверен, что они будут продолжать требовать от меня максимума, и я буду играть с той же энергией, что и всегда. Я очень счастлив.

Все новости
Официально«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Пищеком
Сегодня, 18:13 Комментарии6
Нойер: «В „Баварии“ я чувствую себя очень комфортно, как дома»
Сегодня, 17:48 Комментарии4
ОфициальноНойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
Сегодня, 16:30 Комментарии9
СлухиБаскаков продлит контракт с «Томью»
Сегодня, 13:02 Комментарии4
ОфициальноГанчаренко продлил контракт с ЦСКА
Сегодня, 12:11 Комментарии71
ОфициальноМартинес продлил контракт со сборной Бельгии
Сегодня, 11:15 ВидеоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 19:55
Старенький уже.
Eddja
Eddja
сегодня в 19:49
Удачи!
Медив
Медив
сегодня в 19:45
Еще на год продлили? Писали уже недавно же
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:43
Значит нужен раз продлили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100