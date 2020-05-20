«Челси» продлил контракт с Кабальеро

«Челси» продлил контракт с голкипером . Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб активировал пункт о продлении контракта с 38-летним вратарем еще на один год.

Кабальеро также прокомментировал продление соглашения с «пенсионерами»:

Я очень рад, что могу остаться в «Челси». Для меня большая честь быть частью семьи лондонского клуба, который имеет одну из самых больших историй среди команд Премьер-лиги.

Сейчас трудное время для всех, поэтому я искренне ценю возможность остаться здесь. Я хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, что они помогли мне стать лучше. Я хочу поблагодарить тренера и клуб за продление моего контракта. Я уверен, что они будут продолжать требовать от меня максимума, и я буду играть с той же энергией, что и всегда. Я очень счастлив.