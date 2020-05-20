«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Пищеком

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сегодня, 18:13

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с защитником .

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение поляка рассчитано до 30 июня 2021 года. 34-летний защитник проведет свой одиннадцатый сезон в составе «шмелей» и собирается завершить игровую карьеру в конце следующего сезона.

Пищек — один из самых заслуженных игроков «Боруссии» Д. Поляк сыграл 355 игр за дортмундский клуб, в которых забил 18 голов.

Спортивный директор «шмелей» Майкл Зорц прокомментировал продление контракта с Пищеком:

Лукаш Пищек является абсолютным лидером в нашей команде. Он находится в отличной физической форме, поэтому было логично продлить контракт с ним еще на один год.

Напомним, что ранее «Бавария» продлила контракт с Мануэлем Нойером.