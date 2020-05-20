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«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Пищеком

сегодня, 18:13

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с защитником Лукашем Пищеком.

Как сообщается на официальном сайте клуба, новое соглашение поляка рассчитано до 30 июня 2021 года. 34-летний защитник проведет свой одиннадцатый сезон в составе «шмелей» и собирается завершить игровую карьеру в конце следующего сезона.

Пищек — один из самых заслуженных игроков «Боруссии» Д. Поляк сыграл 355 игр за дортмундский клуб, в которых забил 18 голов. 

Спортивный директор «шмелей» Майкл Зорц прокомментировал продление контракта с Пищеком:

Лукаш Пищек является абсолютным лидером в нашей команде. Он находится в отличной физической форме, поэтому было логично продлить контракт с ним еще на один год.

Напомним, что ранее «Бавария» продлила контракт с Мануэлем Нойером.

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Все комментарии
Харут
Харут
сегодня в 19:02
Если нужен, то надо суетиться...
Danrog
Danrog
сегодня в 18:45
Удачи!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:26
Лукаш - заслуженный шмель Северного Рейна-Вестфалии.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:26
Нормалёк, от пшека есть польза.
dadrail
dadrail
сегодня в 18:22
И это правильное решение
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:14
верное это решение))
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