«Чайка» продлила контракты с тремя игроками

Пресс-служба «Чайки» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с тремя игроками.
Контракт с 35-летним центральным защитником Денисом Тумасяном продлен на год. 23-летний нападающий Александр Хохлачев подписал соглашение сроком на два года и 25-летний полузащитник Дмитрий Карташов продлил контракт на три года.
«Чайка» заняла 10-е место в таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
Недавно главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что президент клуба Андрей Чайка хотел бы увидеть от команды высоких результатов в следующем сезоне.