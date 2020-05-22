«Чайка» продлила контракты с тремя игроками

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сегодня, 00:13

Пресс-служба «Чайки» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с тремя игроками.

Контракт с 35-летним центральным защитником продлен на год. 23-летний нападающий подписал соглашение сроком на два года и 25-летний полузащитник продлил контракт на три года.

«Чайка» заняла 10-е место в таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.

Недавно главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что президент клуба Андрей Чайка хотел бы увидеть от команды высоких результатов в следующем сезоне.