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«Чайка» продлила контракты с тремя игроками

сегодня, 00:13

Пресс-служба «Чайки» на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с тремя игроками.

Контракт с 35-летним центральным защитником Денисом Тумасяном продлен на год. 23-летний нападающий Александр Хохлачев подписал соглашение сроком на два года и 25-летний полузащитник Дмитрий Карташов продлил контракт на три года.

«Чайка» заняла 10-е место в таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.

Недавно главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что президент клуба Андрей Чайка хотел бы увидеть от команды высоких результатов в следующем сезоне.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:20
Следующий сезон скорее всего станет последним.
Yurza
Yurza
сегодня в 01:12
Чайка скоро в РПЛ играть будет.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:31
Удачи!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:22
так и будут летать между 9-15 местом))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:14
Остается на крыле...
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