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Крунич: «Перед финалом Слуцкий позвал на базу Харламова и Батрудинова»

сегодня, 08:03

Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич поделился воспоминаниями о работе под руководством Леонида Слуцкого в столичном клубе.

У него есть эта энергия, он открытый человек. Всё, что у него на уме, он тебе расскажет прямым текстом. Мне это всегда нравилось. Он много времени уделял разбору игры соперников. Потом долгое время работал в ЦСКА, где были отличные результаты. А потом поехал за границу. Думаю, там он стал более зрелым и опытным специалистом. Он — один из лучших тренеров в России.

У нас был финал Кубка России против «Локомотива» в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры. Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:09
У каждого свои методы убеждения и настроя...
VIPded
VIPded
сегодня в 09:01
А надо было звать Соловьева с Киселевым!)))
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:57
Надо было Валуева пригласить
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:57
Викторович классный психолог.
МапС
МапС
сегодня в 08:56
Надо было исчо пригласить Дубовицкую и КО, Петросяна, уральских пельменей, дом-2 ...
Columb
Columb
сегодня в 08:46
Никчемное меролприятие.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:46
С Лёней Качалкиным не соскучишся.Гыгыгы
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:34
Клоун позвал клоунов
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:29, ред.
Вот учудил пельмень! Звать на базу этих двух отвязных клоуна, у которых единственная тема "шуток" - гомосятина, перед финалом, очень сомнительная перспектива, что и доказал результат!
Alpribas
Alpribas
сегодня в 08:25
Артисты никуда, их только сейчас приглашать на проводы в ФНЛ.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:22
Нашли кого пригласить. С этими "артистами" любой клуб бы проиграл.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:21
Посмотрели, посмеялись,проиграли.
Yurza
Yurza
сегодня в 08:19
Это то, чего им будет нужно в пердиве.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:17
Выходит , не тех пригласили. Да и комиками их трудно назвать. Кривляки и пошляки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:13
от вируса всех потянуло на мемуары))
shlomo
shlomo
сегодня в 08:13
Ну Леня есть Леня....особенно "прямым текстом"
beefs
beefs
сегодня в 08:10
Слуцкий работает творчески, учитывая обстановку...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:08
Надо было еще весь Дом-2 позвать.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:07
Хохотали так, что сил на футбол не хватило.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:06
В шоу-бизнесе Леня человек известный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:06
Охринеть у него трени...
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