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Мэр Мадрида: «„Атлетико“ в этом году выиграет финал ЛЧ у „Реала“»

вчера, 22:42

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, болеющий за «Атлетико», заявил, что в этот раз «матрасники» выиграют Лигу чемпионов:

Эта Лига чемпионов останется за «Атлетико». Мы выбили действующего обладателя трофея в этом самом необычном сезоне в истории. «Атлетико» является единственной командой, вышедшей в четвертьфинал (на самом деле еще вышли «РБ Лейпциг», «Аталанта» и ПСЖ — прим.).

Третья попытка станет для нас счастливой. В этот раз финал между «Атлетико» и «Реалом» будет судить не Клаттенбург.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:29
До финала ещё надо дойти
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:25
Фантазер.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:03
Реал и так почти отлетел от ситюков))А кАтлетам нифига не светит ибо так везти больше не будет.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
вчера в 23:58
Добрый вечер.
Извините, что тег сразу не поставил. Вот это сбщ.

25процентный клоун

Противно видеть про зенит писоту на главной

https://m.soccer.ru/blogs/record/1183475/ivanovich-branislav-zenit?comment=29888132comment-29888132
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:33
Мяч круглый поле плоское всё бывает.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:05
Правильный мэр в Мадриде!
За Атлетико топит!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:01
Реал не заметит матрас, если дойдет до очной встречи.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:00
Очень самоуверенное заявление.
Будем понаблюдать.
beefs
beefs
вчера в 22:59
а что, вполне возможно...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:55
Третья попытка станет для нас счастливой. В этот раз финал между «Атлетико» и «Реалом» будет судить не Клаттенбург.

Здорово подметил!
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
вчера в 22:47
Старик умом тронулся после коронковируса!!! В мадриде все неадекваты я так вижу)
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