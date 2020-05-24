Мэр Мадрида: «„Атлетико“ в этом году выиграет финал ЛЧ у „Реала“»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, болеющий за «Атлетико», заявил, что в этот раз «матрасники» выиграют Лигу чемпионов:
Эта Лига чемпионов останется за «Атлетико». Мы выбили действующего обладателя трофея в этом самом необычном сезоне в истории. «Атлетико» является единственной командой, вышедшей в четвертьфинал (на самом деле еще вышли «РБ Лейпциг», «Аталанта» и ПСЖ — прим.).
Третья попытка станет для нас счастливой. В этот раз финал между «Атлетико» и «Реалом» будет судить не Клаттенбург.
Извините, что тег сразу не поставил. Вот это сбщ.
25процентный клоун
Противно видеть про зенит писоту на главной
https://m.soccer.ru/blogs/record/1183475/ivanovich-branislav-zenit?comment=29888132comment-29888132
Извините, что тег сразу не поставил. Вот это сбщ.
25процентный клоун
Противно видеть про зенит писоту на главной
https://m.soccer.ru/blogs/record/1183475/ivanovich-branislav-zenit?comment=29888132comment-29888132
За Атлетико топит!
За Атлетико топит!
Будем понаблюдать.
Будем понаблюдать.
Здорово подметил!
Здорово подметил!