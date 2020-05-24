ГлавнаяНовости

Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»

сегодня, 20:23

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в интервью Sky прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Сейчас вокруг меня много слухов, но это вполне нормально. На данном этапе я думаю только о матчах за «Байер». Моё будущее решится в конце сезона. Могу сказать лишь, что всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. 

Все новости
Лебеф: «Хаверц очень талантлив и должен скоро оказаться в АПЛ»
Сегодня, 21:49 Комментарии4
Харгривз: «Вернер не сможет вытеснить Фирмино из стартового состава»
Сегодня, 21:10 Комментарии2
Игрок киевского «Динамо»: «Ради автографа Месси готов простоять 5 часов»
Сегодня, 20:16 Комментарии7
Ван Перси: «Фергюсон — супертренер»
Сегодня, 20:08 Комментарии6
Иньеста: «Гол в финале ЧМ помог мне после смерти Харке»
Сегодня, 18:54 Комментарии3
Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»
Сегодня, 18:30 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:44
Франк Лебеф: «Хавертц – дирижер «Байера». Он очень талантлив и скоро должен перейти в АПЛ»
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:53
Сыграешь скоро
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:48
Анатолий, если не ошибаюсь, где, когда я упрекал именно Вас напрямую или косвенно!!! Что Вы играете за призы???!!! Да речь ведь идёт не о Вас-конкретно!!! Лично к Вам по чистоте игры в КП-вообще не возникает вопросов, все бы так играли, как ВЫ!!!
Mikki
Mikki ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:48
И все же по существу вы опять ушли от ответа. Ладно, не хотите отвечать - дело ваше, не настаиваю, но и тогда борьбу с мельницами прекращайте, игра сейчас абсолютно честная.
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 20:42
Не то чтобы упорно, но предлагаю, так как другого выхода не вижу, чтобы игра в КП была относительно честной, и побеждали те, кто конкретно занимается прогнозом, а не мошенничеством, выигрывая и складируя футболки... Да я вообще могу не играть... Добиваюсь одного-единственного: Чтобы в КП побеждали, кто умеет делать правильный прогноз, а не кто наглее, хитрее, кто играет по беспределу...

Да мы и так продолжаем нормально общаться) Разве не так?) К Вам, как всегда с уважением, спасибо Вам за всё, на всех не угодишь... И я не исключение!!! В любом случае Вам принимать решение....
Boxert
Boxert
сегодня в 20:29
Еще сыграешь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:26
мечтай дальше))может поможет))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:26
Об этом мечтают все
wigbor
wigbor
сегодня в 20:24
Остается только пожелать удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100