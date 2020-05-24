Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Байера» в интервью Sky прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Сейчас вокруг меня много слухов, но это вполне нормально. На данном этапе я думаю только о матчах за «Байер». Моё будущее решится в конце сезона. Могу сказать лишь, что всегда мечтал играть в Лиге чемпионов.