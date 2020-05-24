Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц в интервью Sky прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Сейчас вокруг меня много слухов, но это вполне нормально. На данном этапе я думаю только о матчах за «Байер». Моё будущее решится в конце сезона. Могу сказать лишь, что всегда мечтал играть в Лиге чемпионов.
Да мы и так продолжаем нормально общаться) Разве не так?) К Вам, как всегда с уважением, спасибо Вам за всё, на всех не угодишь... И я не исключение!!! В любом случае Вам принимать решение....
Да мы и так продолжаем нормально общаться) Разве не так?) К Вам, как всегда с уважением, спасибо Вам за всё, на всех не угодишь... И я не исключение!!! В любом случае Вам принимать решение....