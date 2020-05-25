Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“»

Бывший полузащитник «Интера» Джанер Эркин в интервью Fcinternews.it рассказал о времени, проведенном в миланском клубе.
Я думал, что сделал большой шаг в карьере, я хотел приносить пользу «Интеру». Роберто Манчини доверял мне, я играл в предсезонных матчах, но затем его сменил Франк де Бур, который плохо относился ко мне. Мне было грустно, когда Манчини ушел из клуба.
Напомним, что футболист перешел в «Интер» летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду «Бешикташу», который затем выкупил контракт игрока. В России Эркин известен по выступлениям за ЦСКА.
Не совсем понятно каким образом эти слова нас "облили", можно скрыть, но с натяжкой.
Не совсем понятно каким образом эти слова нас "облили", можно скрыть, но с натяжкой.