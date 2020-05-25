Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“»

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сегодня, 00:05

Бывший полузащитник «Интера» в интервью Fcinternews.it рассказал о времени, проведенном в миланском клубе.

Я думал, что сделал большой шаг в карьере, я хотел приносить пользу «Интеру». Роберто Манчини доверял мне, я играл в предсезонных матчах, но затем его сменил Франк де Бур, который плохо относился ко мне. Мне было грустно, когда Манчини ушел из клуба.