ГлавнаяНовости

Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“»

сегодня, 00:05

Бывший полузащитник «Интера» Джанер Эркин в интервью Fcinternews.it рассказал о времени, проведенном в миланском клубе.

Я думал, что сделал большой шаг в карьере, я хотел приносить пользу «Интеру». Роберто Манчини доверял мне, я играл в предсезонных матчах, но затем его сменил Франк де Бур, который плохо относился ко мне. Мне было грустно, когда Манчини ушел из клуба. 

Напомним, что футболист перешел в «Интер» летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду «Бешикташу», который затем выкупил контракт игрока. В России Эркин известен по выступлениям за ЦСКА.

Все новости
Куртуа: «Ещё в „Челси“ говорили с Азаром об игре за „Реал“»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Мэр Мадрида: «„Атлетико“ в этом году выиграет финал ЛЧ у „Реала“»
Вчера, 22:42 Комментарии11
Лебеф: «Хаверц очень талантлив и должен скоро оказаться в АПЛ»
Вчера, 21:49 Комментарии4
Харгривз: «Вернер не сможет вытеснить Фирмино из стартового состава»
Вчера, 21:10 Комментарии3
Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»
Вчера, 20:23 Комментарии9
Игрок киевского «Динамо»: «Ради автографа Месси готов простоять 5 часов»
Вчера, 20:16 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:38
Недолюбливал Франк коней...
alexgurzan
alexgurzan ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 00:35
Добрый вечер.
Не совсем понятно каким образом эти слова нас "облили", можно скрыть, но с натяжкой.
vinyardrip
vinyardrip ответ G12ridul (раскрыть)
сегодня в 00:31
после набора букв и даже тут делать нечего
G12ridul
G12ridul
сегодня в 00:14
После цска в Интере делать нечего.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 00:08
В интере только к мариани и рокки хорошо относятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Загрустил турок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100