Лебеф: «Хаверц очень талантлив и должен скоро оказаться в АПЛ»

Экс-футболист «Челси» Франк Лебеф поделился мнением о полузащитниках «Байера» Кае Хаверце и «Баварии» Филиппе Коутиньо:
Мне нравится, как Хаверц по-взрослому уже играет. Такое ощущение, что ему уже 30 лет. Он точно знает, что делать и когда. Его гол в ворота «Боруссии» был очень умным. Он является дирижером «Байера». Такого игрока я бы обязательно подписал. Когда вы видите такого футболиста, то понимаете, что он должен скоро оказаться в АПЛ. Обязан, потому что он очень талантлив.
У меня есть много вопросов по поводу возможного перехода Коутиньо в «Челси». Что он сможет дать команде? Если бы я был тренером или руководителем, то очень сильно сомневался в его подписании.