ГлавнаяНовости

Лебеф: «Хаверц очень талантлив и должен скоро оказаться в АПЛ»

сегодня, 21:49

Экс-футболист «Челси» Франк Лебеф поделился мнением о полузащитниках «Байера» Кае Хаверце и «Баварии» Филиппе Коутиньо:

Мне нравится, как Хаверц по-взрослому уже играет. Такое ощущение, что ему уже 30 лет. Он точно знает, что делать и когда. Его гол в ворота «Боруссии» был очень умным. Он является дирижером «Байера». Такого игрока я бы обязательно подписал. Когда вы видите такого футболиста, то понимаете, что он должен скоро оказаться в АПЛ. Обязан, потому что он очень талантлив.

У меня есть много вопросов по поводу возможного перехода Коутиньо в «Челси». Что он сможет дать команде? Если бы я был тренером или руководителем, то очень сильно сомневался в его подписании.

Все новости
Харгривз: «Вернер не сможет вытеснить Фирмино из стартового состава»
Сегодня, 21:10 Комментарии2
Хаверц: «Всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»
Сегодня, 20:23 Комментарии9
Игрок киевского «Динамо»: «Ради автографа Месси готов простоять 5 часов»
Сегодня, 20:16 Комментарии7
Ван Перси: «Фергюсон — супертренер»
Сегодня, 20:08 Комментарии7
Иньеста: «Гол в финале ЧМ помог мне после смерти Харке»
Сегодня, 18:54 Комментарии3
Боатенг: «Люди не должны указывать пальцем на футболистов из-за их зарплат»
Сегодня, 18:30 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:13
Зидан им тоже плотно интересуется. Так что может и Лалига, а может и топ клуб из АПЛ .
YNWA
YNWA
сегодня в 22:01
Хаверц будет играть за ЛИВЕРПУЛЬ!
beefs
beefs
сегодня в 21:58
Хаверц вырастет в классного футболиста
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:52
В Байере и Баварии плохих не держат. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100