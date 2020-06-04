Top.Mail.Ru
Россия претендует на проведение мини-турнира Лиги чемпионов

04 июня 2020, 01:29

Текущий сезон Лиги чемпионов, прерванный в связи с пандемией коронавируса, может быть завершён в формате мини-турнира, где все матчи, начиная с 1/4 финала, будут проводится в одной стране.

Как утверждает Bild, Россия и Португалия поспорят за проведение мини-турнира с немецкой заявкой. Отмечается, что УЕФА хочет, чтобы принимающая сторона выделила для матчей 4 стадиона в радиусе 100 км.

Ранее сообщалось, что сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть доигран в Лиссабоне в формате «финала восьми».

112910415
112910415
04 июня 2020 в 11:19
да мы и макси-турнир можем ! ... и на гармошке сыграть
Project Pandora
Project Pandora
04 июня 2020 в 10:11
Провести игры в стране, где бушует пандемия, а борются с ней только врачи, в то время, когда государство и не думало о мерах предотвращения. Гениально!! Но мы всё можем, ёпта. Особенно, когда нужно показать хоть что-то проклятому западу. Кретины, мля.
Сп62
Сп62 ответ batman555 (раскрыть)
04 июня 2020 в 09:43
Можно и Черкизово добавить.
КЭТиК
КЭТиК
04 июня 2020 в 05:29
У нас радиус - Москва.
batman555
batman555
04 июня 2020 в 02:11
Великолепная идея! Лужники,.. Открытие арена... ВТБ арена....и стадион ЦСКА!!! топ клубы в России-это здорово
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня 2020 в 01:54
Люди и так перебиваются , а нашим "толстолобикам" лишь бы попиариться.
