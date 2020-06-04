Россия претендует на проведение мини-турнира Лиги чемпионов

Текущий сезон Лиги чемпионов, прерванный в связи с пандемией коронавируса, может быть завершён в формате мини-турнира, где все матчи, начиная с 1/4 финала, будут проводится в одной стране.
Как утверждает Bild, Россия и Португалия поспорят за проведение мини-турнира с немецкой заявкой. Отмечается, что УЕФА хочет, чтобы принимающая сторона выделила для матчей 4 стадиона в радиусе 100 км.
Frankfurt will apply to host the upcoming Champions League mini tournament (quarterfinals to final). Russia & Portugal also want to apply. UEFA wants the host to assign 4 stadiums within a radius of 100km. Frankfurt could apply with Mainz, Hoffenheim & Darmstadt/Wiesbaden [Bild] pic.twitter.com/XXBhOApOMt— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2020
Ранее сообщалось, что сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть доигран в Лиссабоне в формате «финала восьми».