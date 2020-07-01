Малафеев: «Думаю, на будущий сезон Иванович „Зениту“ пригодился бы»

Экс-вратарь «Зенита» высказался о будущем защитника в петербургском клубе.

Пока Осорио был мало виден в деле. Причем играл в основном при схеме с тремя центральными защитниками. В принципе, он мне понравился. Сам Осорио утверждает, что хотел бы остаться в «Зените». Как это ни парадоксально, но на руку ему может сыграть меньшее, чем нужно для автоматического выкупа, количество игр за петербуржцев. Ведь тогда его трансферная цена наверняка снизится. Тем более в нынешних условиях.

Другое дело, что в три центральных «Зенит» играет редко. Поэтому не исключаю, что Осорио может не попасть в тренерскую концепцию и «Зенит» с ним расстанется.