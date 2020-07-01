Малафеев: «Думаю, на будущий сезон Иванович „Зениту“ пригодился бы»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о будущем защитника Йордана Осорио в петербургском клубе.
Пока Осорио был мало виден в деле. Причем играл в основном при схеме с тремя центральными защитниками. В принципе, он мне понравился. Сам Осорио утверждает, что хотел бы остаться в «Зените». Как это ни парадоксально, но на руку ему может сыграть меньшее, чем нужно для автоматического выкупа, количество игр за петербуржцев. Ведь тогда его трансферная цена наверняка снизится. Тем более в нынешних условиях.
Другое дело, что в три центральных «Зенит» играет редко. Поэтому не исключаю, что Осорио может не попасть в тренерскую концепцию и «Зенит» с ним расстанется.
Также Малафеев поделился мнением о перспективах защитника Бранислава Ивановича в «Зените».
Капитан. Человек, который помимо всего прочего умеет начинать и завершать атаки. Полностью адаптирован к России. Очень квалифицированный игрок. Думаю, на будущий сезон Иванович «Зениту» пригодился бы. Но с оговоркой: нужен еще один игрок, на которого можно будет опереться в центре обороны, в том числе в перспективе. А пока он мог бы подменять Ивановича. Про Осорио мы уже сказали, Прохин пока слишком молод. Да, не без способностей, но, возможно, опыта придется набираться в аренде.
С другой стороны, есть стандартная практика: в случае с возрастными футболистами их переподписывают, как правило, на год. Если же игрок настаивает на более длительном контракте, в нем прописывают условия пролонгации — количество сыгранных матчей, игрового времени и так далее.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Иванович покинет «Зенит» нынешним летом. Отмечалось, что стороны не договорились о продлении контракта.