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Проверка не подтвердила факт травли «Барселоной» своих игроков в соцсетях

07 июля 2020, 07:50

«Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки действий клуба в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Барселона» воспользовалась услугами компании, которая должна была при помощи соцсетей защитить репутацию президента клуба Хосепа Бартомеу и повесить вину последних неудач «сине-гранатовых» на Лионеля Месси и других игроков команды.

Результаты аудиторской проверки говорят о том, что при найме клубом различных служб, связанных с мониторингом и анализом сетей, не было найдено подтверждений проведения клубом клеветнической кампании. Коррупционная составляющая также не была выявлена.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
07 июля в 16:35
Проверку, наверное, сам бартомеу и проводил )
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
07 июля в 10:58
Тут только один вопрос , сколько Бартамеу накинул этой проверки ))
Дрогба0707
Дрогба0707
07 июля в 10:37
Осталось в Годалку сходить все вместе во глове Бартамео с Месси)
drug01
drug01
07 июля в 09:03
Этот все выдумки
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 09:00
Фигней какой-то занимаются.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 08:34
Руки прочь от Барселоны!
STVA 1
STVA 1
07 июля в 08:13
Ну и ладно)))
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 08:13
Барселона начинает напоминать Спартак!!!
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