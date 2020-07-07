Проверка не подтвердила факт травли «Барселоной» своих игроков в соцсетях

1594097418

07 июля 2020, 07:50

«Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки действий клуба в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Барселона» воспользовалась услугами компании, которая должна была при помощи соцсетей защитить репутацию президента клуба Хосепа Бартомеу и повесить вину последних неудач «сине-гранатовых» на и других игроков команды.