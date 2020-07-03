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Им пора уйти. «Барселону» сложно возродить, пока в клубе Месси и Бартомеу

вчера, 19:01
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«Соккер.ру» не уверен, что поспешный уход Лионеля – верное решение, но понимаем, почему аргентинский футболист в печали. 

Два диктатора, прижатые к стенке 

Для каталонцев плохо, что две ключевые фигуры клуба – Месси и Бартомеу, выживают. Хосеп не может встать и выйти, ведь если оставит «Барселону» убыточной, то адвокаты следующего президента пойдут в суд, требовать компенсации. Поэтому так активно рисовали доходы, имея обязательств почти на 900 млн евро (из них более полумиллиарда – реальные долги). 

И Лионелю некуда идти, кроме ПСЖ. В теории есть два клуба, где Месси увидеть любопытно – «Манчестер Сити», поскольку там Гвардиола и АПЛ, и в «Ювентусе», ведь будет дуэт Криштиану и Лионеля. Но бан УЕФА для МС, финансовые проблемы «Ювентуса», дикий личный контракт Месси, его возраст, характер и отсутствие опыта адаптации в новом клубе подсказывают, что скорее видим очередной шантаж. 

Хорхе Месси прекратит переговоры по новому контракту сына – старое соглашение до следующего лета, ожидая уступок Бартомеу, который, как сказано выше, спасает свою шкуру и пойдет на многое, начиная от назначения Хави крайним с нового сезона. Вот только в этих историях совсем нет футбола и интересов «Барселоны», как видите. И даже если Месси – диктатор, то диктатор поневоле.  

В «Барселоне» период многовластия 

Будь у «Барселоны» нормальный президент и мощный опытный тренер уровня Клоппа, то Лионеля можно поставить на место в два счета. И порядок в раздевалке навести не так уж сложно, если ты не Сетьен – мягкий и без опыта возни со львами. С «Барселоной» можно лидировать в Ла Лиге. «Реал» со скрипом набирает очки, на характере и за счет неожиданно непробиваемой защиты, каталонцы сами виноваты.  

В любом клубе, где есть футболисты калибра Месси, важен баланс власти, а здесь его нет. Следовательно, даже на каталонских сайтах найдете комментарии в стиле: «Я – фанат Лионеля с детства, но вынужден признать, что возрождение „Барселоны“, пока он в клубе, маловероятно». Диктатор поневоле не умеет править, Месси всегда был ужасным скаутом, тренером и вожаком. И одновременно никогда не было прямой власти – в этом горький курьез.  

Лионель косвенно участвует, но влияет ли настолько, как привыкли считать? Месси логично оставить в команде, если придет тренер, что поставит его на место – возможно, найдет настоящего капитана, научит Месси поддерживать новичков, а не давить авторитетом, прикажет не нарываться на красные карточки. Но сейчас для «Барселоны» даже гигантская зарплата Лионеля – проблема, если не будут брать трофеи, что принесут огромные премиальные.  

Лионель боится очернить наследие 

Поэтому нервничает. Поставьте себя на место Месси. Вам вряд ли бы захотелось прослыть обузой, будучи легендой клуба. У него точно пробегут мысли об уходе, ведь конец карьеры неизбежен, а единственная интрига – правильно выбрать момент для расставания. Хотелось бы уйти победителем ЛЧ, как Зидан и Роналду из «Реала», но это вряд ли. При этом Месси не коварный стратег.   

Не самый умный - это если мягко формулировать. Тут не Круифф, чьи мысли были острее самурайского меча. Йохан обожал скандалы и плел интриги, поскольку был великим манипулятором, что придумал для нас современный футбол в соавторстве с другими голландцами. Месси – другой, это давно важно понять и принять. Но когда у команд Лионеля проблемы, то становится сварливым. 

Знаем аргентинца давно, чтобы его очередные шалости не удивляли. За Лионелем замечены вспышки ярости на поле, которые ему прощают, хотя и желтые, и красные светили. Месси часто бывает недоволен всеми – привет Гризманну. Лео может демонстративно игнорировать тренерский штаб – еще Гвардиола переживал подобный опыт, хотя Хосеп для «Барселоны» выиграл все.

Священная корова новых времен 

В чем разница с молодостью Месси? Тогда Лионель мог ждать появления подходящего тренера. Не было за спиной группы пиарщиков, которых нанял отец игрока, чтобы клепали образ вечного добряка, что всех любит и уважает. В молодости Месси сама «Барселона» была перспективнее и мощнее – состав моложе, там грехи Лионеля компенсировала команда.  

Теперь же Месси становится из фигуры футбольной фигурой политической. Бартомеу боится войти в историю человеком, что отпустил Лионеля – ему еще Неймара не все простили, не говоря о спорных новичках. А группа поддержки аргентинца открыто шантажирует «Барселону» уходом. Этому ходу не первый год, слухи, что Лионель уйдет, запускают его представители — только им выгодно.  

Ла Лига тоже подключается – оценили финансовые потери, поэтому топят за то, чтобы Месси играл в Испании до конца карьеры. Недавно Тебас специально оскорбил Роналду – заявил, что с его уходом Примера ничего не потеряла, лишь чтобы порадовать Месси. Раньше к Лионелю относились критически, как к ключевой части чемпионского пазла, сейчас это священная корова – ему даже красные боятся показывать.  

Лионель еще может принести пользу 

С Бартомеу все ясно – политический труп. Вопрос по Месси сложнее. С одной стороны, «Барселоне» надо быть готовой играть без него, с другой – пока важен на поле. Но это токсичная зависимость, а не такая, как раньше. Конечно, будь у будущего тренера и президента каталонской команды яйца, то начали бы реформы в стиле Гвардиолы – стартовал, убрав Роналдиньо и Деко, которые помогли Райкарду завоевать Лигу чемпионов.  

Фанаты возмущались, но испанец знал больше, чем публика – ребята баловались алкоголизмом, на тренировки выпившими приходили. А поскольку рядом был тихий Месси, то Гвардиола боялся – споят вундеркинда. Хосеп привил Лионелю трудовую этику, пешим ходом Месси продвигается полем, поскольку не самый выносливый от природы, но в 99% случаев аргентинец показывает свой максимум.  

Вариант, при котором его надо оставить, остается. Но нужно быть умнее. Форвард не может быть больше команды и клуба. Если его не устраивает роль стареющей легенды, что является частью тактического рисунка, выбранного будущим тренером – надо расставаться. Но куда ему идти? Это не история о смелом Лионеле. Сам не уйдет, чтобы не стать причиной системного коллапса: финансового, психологического и управленческого.  

«Барселона» не исчерпала все варианты 

Поскольку не опробована опция ухода Бартомеу и его команды эффективных менеджеров, то об отставке капитана говорить рано. Ситуацию исправит приглашение в клуб спортивного директора мирового уровня и наставника, что поставит и Месси, и Пике, и других на место. Им всем платят огромные деньги – рекордные в мире футбола для одной команды, не за поражения с ничьими и не за вылеты из ЛЧ.  

В благополучной «Барселоне» Месси еще может поиграть год или два, а потом уехать зарабатывать состояние правнукам на Ближний Восток, в США или в Японию. В планы Лионеля точно не входит стать обузой и заставить фанатов себя возненавидеть за жадность и пешеходный футбол. Очень опасная ситуация, поскольку на провалы в подготовке ребят из Ла Масии, на старение основы – состав из ветеранов, и на трансферные ошибки накладывается жесточайший финансовый кризис.  

Не Бартомеу сделал «Барселону» самой доходной командой мира, а успехи футболистов – Хосеп просто выбросил сотни миллионов на странных новичков и набрал кредитов, чтобы цифры красиво смотрелись. Пандемия все изменила, и Месси это понимает. Не исключено, что через пару месяцев каталонцы даже не смогут платить футболистам нынешний оклад. А поскольку Лионель себя высоко ценит – это еще один повод задуматься об уходе, если не уйдет Хосеп.  

«Блаугранас» могут стать «Миланом» 2.0 

Даже персональные поклонники Месси должны признать: чтобы не превратить «Барселону» в «Милан», надо готовиться к смене поколений. Массовой смене! Пике, Альба, Бускетс, Ракитич, Месси и Суарес – возрастные чемпионы. Бартомеу не нашел им адекватную замену, но деньги потрачены и долги будут расти. Ситуация сложная всюду – на поле, в раздевалке, в офисе клуба и на виртуальных трибунах, ведь публика требовательная и серии провалов в ЛЧ довели ее до белого каления.  

Также постоянно видим утечки правдивой информации, что тоже злит Месси. Лионель, будучи лучшим игроком «Барселоны», одновременно стал частью проблемы. Но что с этим делать? Убрать Бартомеу и быть готовыми, что на время «Барселона» опустится в таблице и покажет плохие результаты в ЛЧ. Но если не готовить смену поколений – кризис затянется на десятилетие. «Барселоне» и так повезло, что после Роналдиньо у них появился Месси, но вряд ли подфартит еще раз.   

Если фанатам кажется, что сейчас «Барселона» на дне, то игнорируют печальные перспективы. Вот когда уйдут Пике, Альба, Бускетс, Суарес и Месси – тогда начнется кризис. Также станет хуже, если у руля снова окажется неготовый тренер – например, Хави слишком языкастый и наглый для юного наставника, что сразу станет успешным. А если параллельно еще и выберут очередного ужасного президента – судьба «Милана» повторится.  

Великие тренеры уже не спешат в «Барселону». Руководить командой Месси сейчас не награда, а наказание. Не верите – спросите у Вальверде и Сетьена. Так что если в клубе не хотят развала, то Месси тихо должен уйти в тень, где место лидеру команды, который не должен выбирать новичков и тактику, а Бартомеу – просто уйти из клуба, не пытаясь оставить после себя ставленника и остаться серым кардиналом. 

Нет в президенте «Барселоны» никакой футбольной ценности, доходным такой клуб был бы при любом менеджере, ведь прибыль была от трофеев и кредитов. Они как «Манчестер Юнайтед», где тоже прикрываются оборотом, а уже семь лет не чемпионы. Если «Барселону» устраивает такая судьба – могут еще пару сезонов делать вид, что Месси останется навсегда и не нужно привыкать побеждать без Лионеля.    

А если нет, то пора свыкаться с мыслью, что возвращение «Барселоны», возможно, случится только после ухода Бартомеу и Месси. Первый шаг – убрать президента, но если не сработает – нужно делать то, что и Гвардиола, когда отпустил 28-летнего Роналдиньо и взял ответственность за создание новой «Барселоны». 

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Все комментарии
WAZZAAP
WAZZAAP ответ Королевский Реал (раскрыть)
сегодня в 14:43
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    сегодня в 09:30
    все мы тут пишем что у нас в мыслях гадость и о хорошем. Мне жаль этого игрока на протижение 10-ки лет он был он был ОДНИМ из лучших да золотой мяч не досталось Хави-Инеста но это мир в котором мы живем нету и не будет справедливости. Давайте как игрока а не личность подержим егою
    p s ДОБРО СПАСЕТ МИР
    DEIVID
    DEIVID ответ Королевский Реал (раскрыть)
    сегодня в 08:13
    В большинстве своём важные очки это матчи с аутсайдерами. Так было всегда и во всех чемпионатах. Чемпионом становится тот кто меньше потеряет очков, Барса недавно в матче С Сельтой потеряла и Месси там результативные действия сделал, а то что не выиграли спрос с обороны каталонского клуба. Всё равно убирать самого полезного игрока из команды это бред.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 23:37, ред.
    Гвардиола тоже не с нуля начал перестройку, даже отказавшись от Роналдиньо у него в команде оставались Хави Иньеста и Пуйоль, ....... ЭтоО, Анри, и другие, наследие от предыдущих тренеров, он лишь приобрел Алвеса, в полузащиту включил молодого Бускетса, + молодой Месси, который уже был в команде, и колеса команды закрутились........ нука расскажите мне кто сегодня из игроков данного состава смог составить конкуренцию этим игрокам.

    PS без первых трех ничего бы у гвардиолы бы не получилось бы. мы же видим ушел Хави барса больше в финал ЛЧ не выходила, ушел Иньеста, кое как с трудом берут уже чемпионат или кубок....... и Пуйоль, который был главным в обороне и не позволял обороне халтурить.........

    Если Месси уйдет то это еще больше откинет барсу назад, потому что нету игрока который способен создавать брать игру на себя тащить раздавать и забивать голы, все ему смотрят в рот, и сами в руководстве виноваты что Барсу первратили в подобие Аргентины, где все только и ждут что Лео придумает...... потому что сами создать не смогут, если Месси не лидер на поле, как говорят другие, то остальные вообще с поля пропадат, и не берут ответственность за результаты......... футбол это командная игра.
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 23:27, ред.
    До матча с Атлетико, голы Месси были распределены так: из 21 гола -17 аутсайдерам и 4 гола командам из первой десятки!
    То есть 80% голов он забил аутсайдерам Ла лиги!

    Понимаешь, в положении, когда клуб находится не в самой завидной фин.ситуации, и когда платишь одному игроку 10% от всей зарплатной ведомости, хочется наверное, чтобы он забивал куда чаше топовым командам, где в большинстве своем и складываются важные очки и который бы не сувал свой нос туда, куда не надо.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    вчера в 23:09
    «Барселоне» и так повезло, что после Роналдиньо у них появился Месси, но вряд ли подфартит еще раз.
    __________

    Как показывает история Барселоны, да и на примере всей сборной Испании, ей повезло прежде всего, когда после Роналдинье, полявились Хави и Иньеста во всей красе!
    В сб.Испании не было Месси, но это не помешало им гегомонить в течении 6 лет безраздельно, вот вам и яркий пример эффекта присутствия Хави и Иньесты в этих командах.

    В конце заката карьеры ХиИ, на горизонте появился Неймар, который продолжил победный путь Барселоны, а после его ухода, стало совсем худо на международной арене, провал за провалом.

    И фраза: "без Хави с Иньестой Месси не добился бы того, что имеет сейчас" показывает что эти слова были актуальны тогда и сейчас!
    Gelious
    Gelious ответ DEIVID (раскрыть)
    вчера в 22:23
    С тяжелой душой. Вот как. Но на это нужно идти, если команда хочет научиться проявлять характер и игру тогда, когда это нужно больше всего. И не строить команду вокруг одного человека.
    DEIVID
    DEIVID ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Расскажи мне пожалуйста где так поступают, выкидывая из клуба лучшего бомбардира и распасовщика команды? Аргентинец самый полезный игрок Ла Лиги по системе гол+пас, причём с большим отрывом.
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 22:06, ред.
    Да ну бред. Как можно отказаться от игрока, который сейчас лучший бомбардир и распасовщик в чемпионате?
    Просто сама команда старая. Напоминает МЮ САФа, когда выиграли последний сезон при нём, а дальше всё - сплошные пенсионеры, которым пора заканчивать, а замены топовым игрокам не подготовили.
    Gelious
    Gelious ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Проблема куда глубже. Если говорить о команде самой, то дело в характере. После Пепа на это жалко смотреть. Может тогда и были наглые симуляции, скандалы, но шло это от желания победить всеми силами. А пришло в итоге к Атлетико, Ювентусу, Роме и Ливерпулю. А если о структуре клуба, то тренерам не дают должного доверия и поддержки. Их бросают на вражескую раздевалку, где футболисты именитые не собираются делиться авторитетом. И все приходит к сами_знаете_чему.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:24, ред.
    Действительно, а что надо сделать, чтобы команда "возродилась", как пишет автор? И в чём состоит это возрождение ? Предлагаются разные варианты, которые имеют право на существование. Но никто из нас не скажет, какой вариант самый оптимальный, и тем более не скажет, приведёт ли он к желаемому результату. Согласитесь, команда в настоящее время играет, футболисты классные, каждый на своём месте, но... чего-то не хватает (как у А.И.Райкина). А не хватает, на мой взгляд, всего одного - забивного форварда, который бы штамповал голы, как в своё время это делал Герд Мюллер, а сейчас Криштиану Роналду. Техника, комбинации, рисунок игры - всё на высшем уровне, как и полагается " Барселоне", но нет в этом рисунке последнего, завершающего мазка - гола в ворота соперника. Найдут такого голмейстера - и всё будет в порядке. Проблема только в том, что на горизонте такого не наблюдается. Забыл главное: возможный приход в команду Хави не исправит ситуацию, так как все возрастные футболисты, о которых упоминает автор, являются в некотором роде авторитетами для него, и у Хави не хватит духу избавиться от них.
    Данил Бритвин
    Данил Бритвин ответ Bullкин (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Благодарим за внимательность, исправили!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 20:47
    Не бывает вечных чемпионов. Всё циклично. Не все умеют проходить перестройку (МЮ и Милан тому подтверждение). Хотя если взять те же Порту, Бенфику, Боруссию Д., они регулярно отдают своих лидеров, но их позиции примерно стабильны. На дно не опускаются. Так же и Реал,отпустив Кри Ро - потерял 1 год жизни. Но сумел вернутся на свои позиции. Хотя казалось, что заменить его невозможно. Забивать стали меньше, тащат Рамос и Бензема..., но настроили оборону
    Bullкин
    Bullкин
    вчера в 20:21
    Автор, завязывай с Т9. Опечаток в склонениях и спряжениях море!
    WAZZAAP
    WAZZAAP
    вчера в 20:12
    Месси и Штеген лучшее что там играет. Статья всего лишь акт хейтерства Месси.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 20:09
    Да, правильно! Какая команда была! За эти 15 лет потеряли столько всего, всю разницу в количестве трофеев и побед над Реалом! Барса была безусловным номером 1 в Испании, чего уж там, в МИРЕ! Теперь из-за одного негодяя всё перевернулось. Пусть это у других хоть как-то уважают и дорожат своих более-менее заметных игроков, провожают до пенсии, приглашают на руководство, дают их имена частью или целым стадионам, улицам и т.д., кого-то еще выше в федерациях управленцами всего вида спорта назначают. А нам здесь и сейчас нужны любые новички, хоть кривоногие - гарантировано вернут былую славу! Ежегодные треблы обеспечат!
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 20:03
    Давно нужно было дать пинка под одно место Аргентинскому Мойше ,сколько великих футболистов ушли из-за Аргентинского Мойши!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 19:08, ред.
    На самом деле и правда обоих выпереть с почестями уже надо. Месси не стал тащером, а лишь стал подминать политику клуба под себя (собственно как и с Аргентиной). Ну а про Бартомеу и обсуждать нечего. Скинуть бы обоих и начать перестройку. А ведь такая милая команда при Райкарде была.
    Ах да, Пуке с Суаресом не забыть выкинуть.
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