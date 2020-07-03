Им пора уйти. «Барселону» сложно возродить, пока в клубе Месси и Бартомеу

1593792106

вчера, 19:01

«Соккер.ру» не уверен, что поспешный уход Лионеля – верное решение, но понимаем, почему аргентинский футболист в печали.

Два диктатора, прижатые к стенке

Для каталонцев плохо, что две ключевые фигуры клуба – Месси и Бартомеу, выживают. Хосеп не может встать и выйти, ведь если оставит «Барселону» убыточной, то адвокаты следующего президента пойдут в суд, требовать компенсации. Поэтому так активно рисовали доходы, имея обязательств почти на 900 млн евро (из них более полумиллиарда – реальные долги).

И Лионелю некуда идти, кроме ПСЖ . В теории есть два клуба, где Месси увидеть любопытно – «Манчестер Сити», поскольку там Гвардиола и АПЛ , и в «Ювентусе», ведь будет дуэт Криштиану и Лионеля. Но бан УЕФА для МС , финансовые проблемы «Ювентуса», дикий личный контракт Месси, его возраст, характер и отсутствие опыта адаптации в новом клубе подсказывают, что скорее видим очередной шантаж.

Хорхе Месси прекратит переговоры по новому контракту сына – старое соглашение до следующего лета, ожидая уступок Бартомеу, который, как сказано выше, спасает свою шкуру и пойдет на многое, начиная от назначения Хави крайним с нового сезона. Вот только в этих историях совсем нет футбола и интересов «Барселоны», как видите. И даже если Месси – диктатор, то диктатор поневоле.

В «Барселоне» период многовластия

Будь у «Барселоны» нормальный президент и мощный опытный тренер уровня Клоппа, то Лионеля можно поставить на место в два счета. И порядок в раздевалке навести не так уж сложно, если ты не Сетьен – мягкий и без опыта возни со львами. С «Барселоной» можно лидировать в Ла Лиге. «Реал» со скрипом набирает очки, на характере и за счет неожиданно непробиваемой защиты, каталонцы сами виноваты.

В любом клубе, где есть футболисты калибра Месси, важен баланс власти, а здесь его нет. Следовательно, даже на каталонских сайтах найдете комментарии в стиле: «Я – фанат Лионеля с детства, но вынужден признать, что возрождение „Барселоны“, пока он в клубе, маловероятно». Диктатор поневоле не умеет править, Месси всегда был ужасным скаутом, тренером и вожаком. И одновременно никогда не было прямой власти – в этом горький курьез.

Лионель косвенно участвует, но влияет ли настолько, как привыкли считать? Месси логично оставить в команде, если придет тренер, что поставит его на место – возможно, найдет настоящего капитана, научит Месси поддерживать новичков, а не давить авторитетом, прикажет не нарываться на красные карточки. Но сейчас для «Барселоны» даже гигантская зарплата Лионеля – проблема, если не будут брать трофеи, что принесут огромные премиальные.

Лионель боится очернить наследие

Поэтому нервничает. Поставьте себя на место Месси. Вам вряд ли бы захотелось прослыть обузой, будучи легендой клуба. У него точно пробегут мысли об уходе, ведь конец карьеры неизбежен, а единственная интрига – правильно выбрать момент для расставания. Хотелось бы уйти победителем ЛЧ , как Зидан и Роналду из «Реала», но это вряд ли. При этом Месси не коварный стратег.

Не самый умный - это если мягко формулировать. Тут не Круифф, чьи мысли были острее самурайского меча. Йохан обожал скандалы и плел интриги, поскольку был великим манипулятором, что придумал для нас современный футбол в соавторстве с другими голландцами. Месси – другой, это давно важно понять и принять. Но когда у команд Лионеля проблемы, то становится сварливым.

Знаем аргентинца давно, чтобы его очередные шалости не удивляли. За Лионелем замечены вспышки ярости на поле, которые ему прощают, хотя и желтые, и красные светили. Месси часто бывает недоволен всеми – привет Гризманну. Лео может демонстративно игнорировать тренерский штаб – еще Гвардиола переживал подобный опыт, хотя Хосеп для «Барселоны» выиграл все.

Священная корова новых времен

В чем разница с молодостью Месси? Тогда Лионель мог ждать появления подходящего тренера. Не было за спиной группы пиарщиков, которых нанял отец игрока, чтобы клепали образ вечного добряка, что всех любит и уважает. В молодости Месси сама «Барселона» была перспективнее и мощнее – состав моложе, там грехи Лионеля компенсировала команда.

Теперь же Месси становится из фигуры футбольной фигурой политической. Бартомеу боится войти в историю человеком, что отпустил Лионеля – ему еще Неймара не все простили, не говоря о спорных новичках. А группа поддержки аргентинца открыто шантажирует «Барселону» уходом. Этому ходу не первый год, слухи, что Лионель уйдет, запускают его представители — только им выгодно.

Ла Лига тоже подключается – оценили финансовые потери, поэтому топят за то, чтобы Месси играл в Испании до конца карьеры. Недавно Тебас специально оскорбил Роналду – заявил, что с его уходом Примера ничего не потеряла, лишь чтобы порадовать Месси. Раньше к Лионелю относились критически, как к ключевой части чемпионского пазла, сейчас это священная корова – ему даже красные боятся показывать.

Лионель еще может принести пользу

С Бартомеу все ясно – политический труп. Вопрос по Месси сложнее. С одной стороны, «Барселоне» надо быть готовой играть без него, с другой – пока важен на поле. Но это токсичная зависимость, а не такая, как раньше. Конечно, будь у будущего тренера и президента каталонской команды яйца, то начали бы реформы в стиле Гвардиолы – стартовал, убрав Роналдиньо и Деко, которые помогли Райкарду завоевать Лигу чемпионов.

Фанаты возмущались, но испанец знал больше, чем публика – ребята баловались алкоголизмом, на тренировки выпившими приходили. А поскольку рядом был тихий Месси, то Гвардиола боялся – споят вундеркинда. Хосеп привил Лионелю трудовую этику, пешим ходом Месси продвигается полем, поскольку не самый выносливый от природы, но в 99% случаев аргентинец показывает свой максимум.

Вариант, при котором его надо оставить, остается. Но нужно быть умнее. Форвард не может быть больше команды и клуба. Если его не устраивает роль стареющей легенды, что является частью тактического рисунка, выбранного будущим тренером – надо расставаться. Но куда ему идти? Это не история о смелом Лионеле. Сам не уйдет, чтобы не стать причиной системного коллапса: финансового, психологического и управленческого.

«Барселона» не исчерпала все варианты

Поскольку не опробована опция ухода Бартомеу и его команды эффективных менеджеров, то об отставке капитана говорить рано. Ситуацию исправит приглашение в клуб спортивного директора мирового уровня и наставника, что поставит и Месси, и Пике, и других на место. Им всем платят огромные деньги – рекордные в мире футбола для одной команды, не за поражения с ничьими и не за вылеты из ЛЧ .

В благополучной «Барселоне» Месси еще может поиграть год или два, а потом уехать зарабатывать состояние правнукам на Ближний Восток, в США или в Японию. В планы Лионеля точно не входит стать обузой и заставить фанатов себя возненавидеть за жадность и пешеходный футбол. Очень опасная ситуация, поскольку на провалы в подготовке ребят из Ла Масии, на старение основы – состав из ветеранов, и на трансферные ошибки накладывается жесточайший финансовый кризис.

Не Бартомеу сделал «Барселону» самой доходной командой мира, а успехи футболистов – Хосеп просто выбросил сотни миллионов на странных новичков и набрал кредитов, чтобы цифры красиво смотрелись. Пандемия все изменила, и Месси это понимает. Не исключено, что через пару месяцев каталонцы даже не смогут платить футболистам нынешний оклад. А поскольку Лионель себя высоко ценит – это еще один повод задуматься об уходе, если не уйдет Хосеп.

«Блаугранас» могут стать «Миланом» 2.0

Даже персональные поклонники Месси должны признать: чтобы не превратить «Барселону» в «Милан», надо готовиться к смене поколений. Массовой смене! Пике, Альба, Бускетс, Ракитич, Месси и Суарес – возрастные чемпионы. Бартомеу не нашел им адекватную замену, но деньги потрачены и долги будут расти. Ситуация сложная всюду – на поле, в раздевалке, в офисе клуба и на виртуальных трибунах, ведь публика требовательная и серии провалов в ЛЧ довели ее до белого каления.

Также постоянно видим утечки правдивой информации, что тоже злит Месси. Лионель, будучи лучшим игроком «Барселоны», одновременно стал частью проблемы. Но что с этим делать? Убрать Бартомеу и быть готовыми, что на время «Барселона» опустится в таблице и покажет плохие результаты в ЛЧ . Но если не готовить смену поколений – кризис затянется на десятилетие. «Барселоне» и так повезло, что после Роналдиньо у них появился Месси, но вряд ли подфартит еще раз.

Если фанатам кажется, что сейчас «Барселона» на дне, то игнорируют печальные перспективы. Вот когда уйдут Пике, Альба, Бускетс, Суарес и Месси – тогда начнется кризис. Также станет хуже, если у руля снова окажется неготовый тренер – например, Хави слишком языкастый и наглый для юного наставника, что сразу станет успешным. А если параллельно еще и выберут очередного ужасного президента – судьба «Милана» повторится.

Великие тренеры уже не спешат в «Барселону». Руководить командой Месси сейчас не награда, а наказание. Не верите – спросите у Вальверде и Сетьена. Так что если в клубе не хотят развала, то Месси тихо должен уйти в тень, где место лидеру команды, который не должен выбирать новичков и тактику, а Бартомеу – просто уйти из клуба, не пытаясь оставить после себя ставленника и остаться серым кардиналом.

Нет в президенте «Барселоны» никакой футбольной ценности, доходным такой клуб был бы при любом менеджере, ведь прибыль была от трофеев и кредитов. Они как «Манчестер Юнайтед», где тоже прикрываются оборотом, а уже семь лет не чемпионы. Если «Барселону» устраивает такая судьба – могут еще пару сезонов делать вид, что Месси останется навсегда и не нужно привыкать побеждать без Лионеля.

А если нет, то пора свыкаться с мыслью, что возвращение «Барселоны», возможно, случится только после ухода Бартомеу и Месси. Первый шаг – убрать президента, но если не сработает – нужно делать то, что и Гвардиола, когда отпустил 28-летнего Роналдиньо и взял ответственность за создание новой «Барселоны».