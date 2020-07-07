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«Милан» и Рангник договорились о сотрудничестве

07 июля 2020, 09:09

Сразу несколько источников сообщают, что «Милан» и тренер Ральф Рангник согласовали сотрудничество

Со следующего сезона специалист возглавит миланскую команду. Рангник станет не только главным тренером команды, но и еще возьмет на себя менеджерские обязанности по набору персонала. 

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис уже сообщил техническому директору Паоло Мальдини о прибытии немца. Газидис предложил Мальдини роль посла клуба, так как не хочет окончательно увольнять его, однако Паоло, вероятнее всего, откажет. 

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barcamilan
barcamilan
07 июля в 13:06
паоло, ты же легенда клуба, должен быть в клубе в любой должности
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 10:03
Как обычно, Милан пообещал золотые горы.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 09:15
Поможет ли это)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 09:09
Меня это радует...
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