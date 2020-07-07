«Милан» и Рангник договорились о сотрудничестве

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07 июля 2020, 09:09

Сразу несколько источников сообщают, что «Милан» и тренер согласовали сотрудничество.

Со следующего сезона специалист возглавит миланскую команду. Рангник станет не только главным тренером команды, но и еще возьмет на себя менеджерские обязанности по набору персонала.

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис уже сообщил техническому директору Паоло Мальдини о прибытии немца. Газидис предложил Мальдини роль посла клуба, так как не хочет окончательно увольнять его, однако Паоло, вероятнее всего, откажет.