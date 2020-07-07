Аллегри: «Два года назад я отказался возглавить „Реал“»

07 июля 2020, 00:02

Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что отказался от предложения «Реала».

Два года назад у меня были переговоры с «Реалом». Но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с «Ювентусом». Я считал, что у меня был моральный долг перед фанатами и клубом.

Ранее Аллегри заявил, что хочет работать с большим проектом, который имеет амбиции.

Estiva
Estiva ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля 2020 в 11:16
он сказал, что сейчас хочет работать с большим проектом, а тогда у него был Юве
VAN ARM
07 июля 2020 в 06:54
и это хорошо))
ДАША Д
07 июля 2020 в 06:33
Может Реал и не особо хотел его брать, просто рассматривал возможный вариант.
ЮЗИК
07 июля 2020 в 05:32
Засиделся без работы, решил о себе напомнить
Leha-ha50
07 июля 2020 в 00:11
И что хотел сказать он этим - непонятно???
STVA 1
07 июля 2020 в 00:06
Зачем вспоминать!
Ангел неБесГрешен
07 июля 2020 в 00:05
Хвастаешься или раскаиваешься?
