Аллегри: «Два года назад я отказался возглавить „Реал“»
Экс-наставник «Ювентуса» рассказал, что отказался от предложения «Реала».
Два года назад у меня были переговоры с «Реалом». Но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с «Ювентусом». Я считал, что у меня был моральный долг перед фанатами и клубом.
Ранее Аллегри заявил, что хочет работать с большим проектом, который имеет амбиции.
