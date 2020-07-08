«Ювентус» впервые за 7 лет пропустил 4 гола в матче Серии А

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08 июля 2020, 05:47

«Ювентус» потерпел выездное поражение от «Милана» (2:4) в матче 31-го тура Серии А.

Как отмечает журналист Адриано Дель Монте, туринский клуб впервые за 7 лет пропустил 4 гола в матче чемпионата Италии. Последний раз это произошло в октябре 2013 года, когда «Ювентус» уступил «Фиорентине» с таким же счётом.