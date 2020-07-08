ГлавнаяНовости

«Ювентус» впервые за 7 лет пропустил 4 гола в матче Серии А

08 июля 2020, 05:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» потерпел выездное поражение от «Милана» (2:4) в матче 31-го тура Серии А.

Как отмечает журналист Адриано Дель Монте, туринский клуб впервые за 7 лет пропустил 4 гола в матче чемпионата Италии. Последний раз это произошло в октябре 2013 года, когда «Ювентус» уступил «Фиорентине» с таким же счётом.

Все новости
Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству голов в сезоне Серии А
02 августа Комментарии16
Скупые МЮ и «Челси», удалые «Ливерпуль» и «Ман Сити». Лучшие чемпионы
31 июляСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Вратарь «Челси» Кепа имеет худший процент сэйвов в истории АПЛ
30 июля Комментарии17
«Спартак» не попал в пятёрку. РПЛ-2019/20: реальность против ожиданий
28 июляАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии9
Считаем от 0 до 100. Неожиданные, безумные и важные цифры АПЛ 2019/20
27 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Иммобиле догнал Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
26 июля Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 июля в 16:39
    League1
    League1
    08 июля в 21:53
    Ну это же сарабарабу, у которого корова му. Всегда говорил, что это совсем не тренер, а 62ре какое-то.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
    08 июля в 20:57
      WAZZAAP
      WAZZAAP
      08 июля в 19:15
        Ozabot
        Ozabot ответ juvenale (раскрыть)
        08 июля в 16:40
        Да брось. Поражение «Юве» именно от «Милана» давно витало в воздухе. Даже кубковые матчи и первый матч Серии А показывали, что у «Юве» слабость именно там, где у «Милана» сильные позиции.
        «Милан» еще недавно вдесятером без ключевых игроков отстоял против «Юве» на ноль, еще и ударов в створ сделали больше, поэтому это поражение как раз справедливая закономерность.
        Конечно, деклассацией это нельзя назвать. «Юве» уже не мотивирован в Серии А, но на слабые места явно указывает. Например, когда неуклюжий Кессье прошел через четверых в штрафной, или привоз защитника с последним голом. Это же провал обороны уровня любителей.
        milanetto9
        milanetto9 ответ juvenale (раскрыть)
        08 июля в 13:57
        матч пересмотри)))
        BagioR
        BagioR
        08 июля в 12:56
        С Сарри мы все антирекорды побьем
        juvenale
        juvenale
        08 июля в 12:07, ред.
        да ладно декслассировали 60 минут,потом судья придумал левый пенальти и команда пропустила 3 гола за 5 минут....
        NGYRZ
        NGYRZ ответ feris1 (раскрыть)
        08 июля в 09:59
        Да уж, вчера она просела нереально пропустив за 18 минут 4 гола.

        Но с другой стороны, это полезная взбучка! Вернется Де Лигт, Демирал и думаю станет лучше!
        Альфи
        Альфи
        08 июля в 09:24
        Этого еще не хватало, нельзя курятник так близко подпускать,хоть к радости джаларосси второй Римский тоже проиграл и отрыв 7 очков остается... Милану поздравок.
        feris1
        feris1
        08 июля в 09:05, ред.
        Оборона у Ювентуса просто проходной двор.
        После 2-0 расслабились и получили полную торбу.
        Милан молодцы с победой!
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
        08 июля в 08:52
        Просто носатый вспомнил эпоху Кака и Шевченко =)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        08 июля в 06:22
        Крепенько им наваляли...
        Ozabot
        Ozabot
        08 июля в 06:19
        Оздоровительное поражение. Сарри уже давно напрашивался на хорошую взбучку за свою полусырую оборону, но его либо выручали игроки на мастерстве и опыте, либо Буффон вывозил в кубковых матчах, либо Дибала закрывал вопрос. А как Дибала присел на скамью, так сразу король оказался голым.
        А «Милан» — молодцы. Расти есть куда, но прогресс ощутимый. Уже выглядят как команда, а не орава паникующих школьников.
        ДАША Д
        ДАША Д
        08 июля в 06:17
        Зато матч зрелищный получился.
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        08 июля в 06:12
        Юве ладно бывает( ну Милан тоже хорошо прибавил поздравы
        STVA 1
        STVA 1
        08 июля в 06:08
        Пора давно было)
        SHEARER
        SHEARER
        08 июля в 06:04
        Это нормально!
        VAN ARM
        VAN ARM
        08 июля в 05:50
        и так бывает тоже))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100