Акинфеев сравнялся с Лоськовым по количеству матчей в чемпионатах России

05 июля 2020, 08:32

4 июля в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в Грозном разгромил «Ахмат» (4:0).

Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 453-м в рамках чемпионатов России. По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Лидером этого рейтинга является бывший игрок ЦСКА, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич, в активе которого 489 матчей. Второе место у еще одного экс-армейца Сергея Семака (456), возглавляющего «Зенит».

Стоит отметить, что Акинфеев может занять второе место в этом рейтинге до завершения сезона-2019/20. Для этого 34-летнему голкиперу необходимо появиться на поле в оставшихся четырех матчах РПЛ.

Николай Еремеев
05 июля 2020 в 16:50, ред.
, Давай Игорь . ты сможешь ,только не травмируйся !!!
Дед за ЦСКА
05 июля 2020 в 10:37
Дмитрий, у Игоря есть все шансы для этого. Удачи ему.
КЭТиК
05 июля 2020 в 09:37
Достойно уважения.
Red blu
05 июля 2020 в 09:12
Надо догнать и перегнать.
VAN ARM
05 июля 2020 в 08:50
и быть ему со временем первым))
Ангел неБесГрешен
05 июля 2020 в 08:46
Вратарская жизнь в футболе самая долгая. Игорь ещё поиграет пару-тройку сезонов, так что побьёт все рекорды. А уж потом можно и бутсы на гвоздик и в тренеры податься, как вышеперечисленные коллеги по цеху. И будет что вспомнить и рассказать детям и внукам...
Ангел неБесГрешен
05 июля 2020 в 08:33
Легенды оба два...
Гость
