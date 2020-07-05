Акинфеев сравнялся с Лоськовым по количеству матчей в чемпионатах России

05 июля 2020, 08:32

4 июля в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в Грозном разгромил «Ахмат» (4:0).

Для голкипера ЦСКА этот матч стал 453-м в рамках чемпионатов России. По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Лидером этого рейтинга является бывший игрок ЦСКА , а ныне главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич, в активе которого 489 матчей. Второе место у еще одного экс-армейца Сергея Семака (456), возглавляющего «Зенит».