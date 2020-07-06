8-й титул Семака и 27 очков Дзюбы. Цифры чемпионского «Зенита»

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вчера, 20:30

«Соккер.ру» вооружается счетами и калькулятором.

0 поражений в 13 домашних матчах у «Зенита» в нынешнем сезоне. У «сине-бело-голубых» есть все шансы завершить чемпионат без поражений на «Газпром Арене», ведь осталось сыграть в родных стенах с «Сочи» и «Оренбургом». А если бы не поражение на своем поле от «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов, то можно было замахнуться и вовсе на сезон без домашних неудач во всех турнирах: помимо «Сочи» и «Оренбурга», остается матч против «Спартака» в Кубке России.

Впервые «Зенит» выиграл российский чемпионат без Александра Анюкова в составе, защитник был в составе «сине-бело-голубых» во всех предыдущих золотых сезонах — 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19. Прошлым летом Анюков вошел в штаб Сергея Семака в «Зените», но вскоре передумал заканчивать карьеру и решил провести еще один сезон в «Крыльях Советов». В мае Анюков объявил о завершении игровой карьеры.

1 матч в стартовом составе в РПЛ провел двукратный чемпион России Леон Мусаев. Молодой полузащитник сыграл против «Ростова» уже после оформления титула в прошлом сезоне, «Зенит» проиграл 0:1. Всего у Мусаева 9 матчей (1 в основе, 8 выходов на замены) и 135 игровых минут в РПЛ .

Единственный футболист «Зенита», принявший участие во всех 26-ти турах нынешнего чемпионата — бразильский защитник Дуглас Сантос. На его счету 2317 игровых минут, иначе говоря, только 23 минуты до оформления титула «Зенит» сыграл без Дугласа: в мартовском матче с «Уфой» Сантоса по ходу второго тайма заменил Себастьян Дриусси. Все остальное время он был на поле. Сказать, что перешедший прошлым летом из «Гамбурга» защитник пришелся «Зениту» ко двору — это ничего не сказать.

4-й год подряд становятся чемпионами Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий. Серия украинского защитника началась в «Шахтере», а продолжилась в «Зените», причем в прошлом сезоне стал чемпионом и УПЛ , и РПЛ , а колумбиец перед переездом в Санкт-Петербург дважды подряд побеждал в чемпионате Аргентины с «Бокой Хуниорс». Эти ребята — спутники титулов.

6-й титул чемпионов России завоевал «Зенит». Столько же побед у ЦСКА , выше только «Спартак», становившийся сильнейшей командой страны 10 раз. Но Мигель Данни уверен, что «Зенит» догонит и перегонит «красно-белых».

Шестым тренером, сумевшим защитить чемпионское звание в чемпионате России стал Сергей Семак. Он вошел в компанию Олега Романцева, Валерия Газзаева, Курбана Бердыева, Лучано Спаллетти и Леонида Слуцкого. Только Романцев и «Спартак» выигрывали чемпионат России больше двух раз подряд. Вызов для Семака и «Зенита»?

8 золотых медалей РПЛ теперь у Сергея Семака. В бытность футболистом Сергей Богданович завоевал титулы с ЦСКА (2003), «Рубином» (2008 и 2009) и «Зенитом» (2010 и 2011/12). В сезоне 2014/15 он получил медаль как помощник Андре Виллаш-Боаша в тренерском штабе «сине-бело-голубых», а в двух последних сезонах приводил петербуржцев к первому месту уже самостоятельно.

10 чемпионских титулов за 10 лет выиграл Ярослав Ракицкий: 8 раз он брал «золото» с «Шахтером» в чемпионате Украины, а после переезда в России дважды подряд победил с «Зенитом» в РПЛ . В прошлом сезоне Ракицкий выполнил чемпионский титул и в Украине, и в России.

12-й трофей в профессиональной карьере выиграл самый титулованный зенитовец — Бранислав Иванович, побеждавший и в АПЛ , и в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

26 туров хватило «Зениту», чтобы де-юре выиграть чемпионат России, став недосягаемым в турнирной таблице. Это всего лишь второй случай, когда в нашей лиге победитель определился за четыре тура до финиша чемпионата, впервые так рано выиграл «Спартак» в сезоне-1993. Правда, сравнения не вполне корректные: тогда в высшей лиге выступало 18 команд, а за победу давалось 2 очка.

26 футболистов сыграли за «Зенит» в РПЛ в нынешнем сезоне. Меньше всего игровых минут у Даниила Шамкина — всего лишь 17, больше всех времени на поле провел Дуглас Сантос (2317). 3 из 26 футболистов уже покинули «Зенит»: Матиас Краневиттер, Роберт Мак и Денис Терентьев.

27 очков по системе «гол плюс пас» у Артёма Дзюбы, который лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов Российской Премьер-Лиги. У форварда «Зенита» 16 голов и 11 «ассистов», и это не окончательные цифры, ведь впереди еще 4 тура, в которых Дзюба может улучшить свои показатели. Артём уже повторил личный рекорд по количеству результативных передач, а самым богатым на голы для него получился сезон 2013/14, проведенный форвардом в «Ростове». Тогда Дзюба забил 17 мячей. Суммарно же раньше Артём набирал максимум 24 очка результативности за сезон в РПЛ .

62 очка в 26 турах — это повторение рекорда чемпионата России. Столько же на аналогичной дистанции набирал только «Спартак» в далеком 1999 году, а в XXI веке было максимум 60 очков.