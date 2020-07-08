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Влашич признан лучшим игроком матча «Оренбург» — ЦСКА

08 июля 2020, 20:18
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга» (4:0).

Хорватский хавбек в первом тайме отметился результативной передачей на Федора Чалова, а во второй половине игры уже сам отметился голом с паса все того же Чалова.

Армейцы набрали 46 очков и вышли на третье место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
08 июля в 21:36
Никола молодец заслужил.
Но если бы можно было назвать двух лучших игроков матча, назвал бы сегодня ещё и Чалова
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 июля в 21:27
Вполне заслуженно, присоединяюсь.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 21:00
Влашич лучший в РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 20:39
так и есть))
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:32
У Николы это "должность сезона".Но второй матч отлично играет Магнуссон.
mihaluch
mihaluch
08 июля в 20:20
За дело признан
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