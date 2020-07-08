Влашич признан лучшим игроком матча «Оренбург» — ЦСКА

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08 июля 2020, 20:18

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга» (4:0).

Хорватский хавбек в первом тайме отметился результативной передачей на Федора Чалова, а во второй половине игры уже сам отметился голом с паса все того же Чалова.