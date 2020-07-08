Влашич признан лучшим игроком матча «Оренбург» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга» (4:0).
Хорватский хавбек в первом тайме отметился результативной передачей на Федора Чалова, а во второй половине игры уже сам отметился голом с паса все того же Чалова.
Армейцы набрали 46 очков и вышли на третье место в таблице РПЛ.
Но если бы можно было назвать двух лучших игроков матча, назвал бы сегодня ещё и Чалова
Но если бы можно было назвать двух лучших игроков матча, назвал бы сегодня ещё и Чалова