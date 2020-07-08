Кому «Золотой мяч»? Есть 5 кандидатов, их рассудит Лига чемпионов

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сегодня, 14:20

«Соккер.ру» вычеркивает футболистов «Ливерпуля» из списка претендентов на награду.

2020-й перевалил за экватор, но футбольный год словно только начался. Если бы всё шло своим чередом, то сейчас уже знали бы героев Лиги чемпионов, близились бы к развязке чемпионат Европы и Кубок Америки, будущего обладателя «Золотого мяча» мы могли бы определить с высокой вероятностью. Однако в реальности мы имеем неоконченные топ-чемпионаты, перенесенные на следующий год международные турниры сборных и Лигу чемпионов с Лигой Европы в режиме ожидания: еврокубки будут доиграны в августе в формате мини-турниров.

Именно «Финал восьми» Лиги чемпионов в Лиссабоне видится определяющим этапом определения сильнейшего футболиста 2020 года. Кандидаты есть уже сейчас, хотя в этом году не исключено появление «дикой карты» в колоде, из которой мы убрали, например, всех футболистов «Ливерпуля»: большую часть пути к титулу АПЛ «красные» проделали в прошлом году, а из Лиги чемпионов успели вылететь еще до пандемии. Кому же в итоге достанется «Золотой мяч»? Ловите нашу пятерку фаворитов!

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Никогда не сбрасывайте со счетов Лионеля Месси! Лионель Месси вас обыграет, а потом вернется и обыграет еще раз, но уже красивее. У обладателя шести «Золотых мячей» куча фанатов по всему свету. Даже среди людей с правом голоса: в прошлом году Лео хватило победы в Ла Лиге и хорошей статистики, чтобы опередить победителя Лиги чемпионов и проведшего феноменальный год Вирджила ван Дейка.

Шансы «Барселоны» стать чемпионом Испании в этом году тают с каждым туром, но в Лиге чемпионов каталонцы собираются побороться за трофей. Пусть сейчас кажется, что «Барса» не в том состоянии, чтобы стать сильнейшей в Европе, не забывайте о скоротечности и необычности турнира. Все решат нюансы, детали и личности. Если «блаугранас» всех водят за нос невразумительной игрой в Примере, а в Лиссабоне выстрелят и дотянутся до «Больших ушей» — не сомневаемся, что «Золотой мяч» автоматически достанется Лео.

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Криштиану стареет, хотя это трудно заметить по отдельным матчам, но португальцу приходится распределять силы на длинный сезон, по ходу которого чередуются функциональные пики и спады. Продолжительная футбольная пауза может сыграть Роналду на руку и приблизить его к шестому «Золотому мячу» в карьере, при такой структуре сезона у КриРо больше шансов сравнять личный счет с Месси. В своей лучшей форме Роналду все еще может играть на уровне лучшего игрока в мире, не забываем, что португалец любит и умеет драться в важнейших матчах.

«Ювентусу» для начала нужно отыграться в противостоянии с «Лионом», чтобы попасть в Лиссабон, но «ткачи» будут не в форме из-за полной остановки Лиги 1, а уж в португальском «Финале восьми» на стороне Роналду будут родные стены. У португальца 18 голов в 18 матчах с начала года — хороший фундамент, а если удастся взять Лигу чемпионов с «Юве», то получит и «Золотой мяч» в нагрузку. Успех «Барселоны» или «Ювентуса» в Лиссабоне приведет к определенным последствиям, станет или 7:5 или 6:6.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Вот только ни «Барселона», ни «Ювентус» не являются фаворитами Лиги чемпионов, мало кто верит в Сетьена и Сарри, зато многие согласны с Юргеном Клоппом, который ставит на «Манчестер Сити» и «Баварию». Логично поискать претендентов на «Золотой мяч» в составах этих команд, ведь выделить по одному ярчайшему футболисту не так сложно.

Несмотря на чемпионство «Ливерпуля», пожинающего плоды блестящей командной работы, с большим отрывом лучший игрок АПЛ сезона-2019/20 — Кевин Де Брюйне. Феноменальный креативщик, бельгиец штампует результативные передачи и не забывает забивать, а в феврале он немало сделал, чтобы похоронить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: «ассист» и гол. Кевин — исключительный игрок, лучший плеймейкер в мире, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то только при его непосредственном участии.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Роберт провел невероятный сезон: 51 гол в 43 матчах, 21 забитый мяч в 18 матчах с начала 2020-го. Именно форвард «Баварии» в букмекерских котировках соискателей «Золотого мяча» занимает сейчас первое место. Но без самого важного шага не обойтись. Но как будут выглядеть «Бавария» и сам Роберт в августе? У мюнхенцев перед рестартом Лиги чемпионов месяц без соревновательной практики. С одной стороны, это отдых, но с другой — потеря игрового тонуса.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

Знаете, а в этом году снова есть шанс, что «Золотой мяч» достанется защитнику. На данный момент Рамос — «андердог» в этой пятерке, но все может измениться. Прямо сейчас Серхио тащит «Реал» к чемпионству, забивает важные и победные голы. Всего наколотил уже 12 мячей в этом сезоне — лучший результат в карьере.

Понятно, что после домашнего поражения от «Манчестер Сити» участие «Реала» в «Финале восьми» под вопросом, но «сливочные» при Зидане выкручивались из сложнейших ситуаций, а сам Рамос — это концентрированная воля к победе. Вот перевернет «Реал» ход дуэли с «горожанами», раскидает всех в Лиссабоне — и кому давать «Золотой мяч»?