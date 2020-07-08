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Кому «Золотой мяч»? Есть 5 кандидатов, их рассудит Лига чемпионов

сегодня, 14:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
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«Соккер.ру» вычеркивает футболистов «Ливерпуля» из списка претендентов на награду.

2020-й перевалил за экватор, но футбольный год словно только начался. Если бы всё шло своим чередом, то сейчас уже знали бы героев Лиги чемпионов, близились бы к развязке чемпионат Европы и Кубок Америки, будущего обладателя «Золотого мяча» мы могли бы определить с высокой вероятностью. Однако в реальности мы имеем неоконченные топ-чемпионаты, перенесенные на следующий год международные турниры сборных и Лигу чемпионов с Лигой Европы в режиме ожидания: еврокубки будут доиграны в августе в формате мини-турниров.

Именно «Финал восьми» Лиги чемпионов в Лиссабоне видится определяющим этапом определения сильнейшего футболиста 2020 года. Кандидаты есть уже сейчас, хотя в этом году не исключено появление «дикой карты» в колоде, из которой мы убрали, например, всех футболистов «Ливерпуля»: большую часть пути к титулу АПЛ «красные» проделали в прошлом году, а из Лиги чемпионов успели вылететь еще до пандемии. Кому же в итоге достанется «Золотой мяч»? Ловите нашу пятерку фаворитов!

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Никогда не сбрасывайте со счетов Лионеля Месси! Лионель Месси вас обыграет, а потом вернется и обыграет еще раз, но уже красивее. У обладателя шести «Золотых мячей» куча фанатов по всему свету. Даже среди людей с правом голоса: в прошлом году Лео хватило победы в Ла Лиге и хорошей статистики, чтобы опередить победителя Лиги чемпионов и проведшего феноменальный год Вирджила ван Дейка.

Шансы «Барселоны» стать чемпионом Испании в этом году тают с каждым туром, но в Лиге чемпионов каталонцы собираются побороться за трофей. Пусть сейчас кажется, что «Барса» не в том состоянии, чтобы стать сильнейшей в Европе, не забывайте о скоротечности и необычности турнира. Все решат нюансы, детали и личности. Если «блаугранас» всех водят за нос невразумительной игрой в Примере, а в Лиссабоне выстрелят и дотянутся до «Больших ушей» — не сомневаемся, что «Золотой мяч» автоматически достанется Лео.

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Криштиану стареет, хотя это трудно заметить по отдельным матчам, но португальцу приходится распределять силы на длинный сезон, по ходу которого чередуются функциональные пики и спады. Продолжительная футбольная пауза может сыграть Роналду на руку и приблизить его к шестому «Золотому мячу» в карьере, при такой структуре сезона у КриРо больше шансов сравнять личный счет с Месси. В своей лучшей форме Роналду все еще может играть на уровне лучшего игрока в мире, не забываем,  что португалец любит и умеет драться в важнейших матчах.

«Ювентусу» для начала нужно отыграться в противостоянии с «Лионом», чтобы попасть в Лиссабон, но «ткачи» будут не в форме из-за полной остановки Лиги 1, а уж в португальском «Финале восьми» на стороне Роналду будут родные стены. У португальца 18 голов в 18 матчах с начала года — хороший фундамент, а если удастся взять Лигу чемпионов с «Юве», то получит и «Золотой мяч» в нагрузку. Успех «Барселоны» или «Ювентуса» в Лиссабоне приведет к определенным последствиям, станет или 7:5 или 6:6.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Вот только ни «Барселона», ни «Ювентус» не являются фаворитами Лиги чемпионов, мало кто верит в Сетьена и Сарри, зато многие согласны с Юргеном Клоппом, который ставит на «Манчестер Сити» и «Баварию». Логично поискать претендентов на «Золотой мяч» в составах этих команд, ведь выделить по одному ярчайшему футболисту не так сложно.

Несмотря на чемпионство «Ливерпуля», пожинающего плоды блестящей командной работы, с большим отрывом лучший игрок АПЛ сезона-2019/20 — Кевин Де Брюйне. Феноменальный креативщик, бельгиец штампует результативные передачи и не забывает забивать, а в феврале он немало сделал, чтобы похоронить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: «ассист» и гол. Кевин — исключительный игрок, лучший плеймейкер в мире, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов, то только при его непосредственном участии.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Роберт провел невероятный сезон: 51 гол в 43 матчах, 21 забитый мяч в 18 матчах с начала 2020-го. Именно форвард «Баварии» в букмекерских котировках соискателей «Золотого мяча» занимает сейчас первое место. Но без самого важного шага не обойтись. Но как будут выглядеть «Бавария» и сам Роберт в августе? У мюнхенцев перед рестартом Лиги чемпионов месяц без соревновательной практики. С одной стороны, это отдых, но с другой — потеря игрового тонуса.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

Знаете, а в этом году снова есть шанс, что «Золотой мяч» достанется защитнику. На данный момент Рамос — «андердог» в этой пятерке, но все может измениться. Прямо сейчас Серхио тащит «Реал» к чемпионству, забивает важные и победные голы. Всего наколотил уже 12 мячей в этом сезоне — лучший результат в карьере.

Понятно, что после домашнего поражения от «Манчестер Сити» участие «Реала» в «Финале восьми» под вопросом, но «сливочные» при Зидане выкручивались из сложнейших ситуаций, а сам Рамос — это концентрированная воля к победе. Вот перевернет «Реал» ход дуэли с «горожанами», раскидает всех в Лиссабоне — и кому давать «Золотой мяч»?

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 22:19
лч все покажет,выиграет Бавария, Левандовски тогда его получит 100 процентов,а за победу в чемпионате только гному дают
Groove000
Groove000 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 21:36
Нет, за игру в сериале
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:28
пора получить поляку))) но ему нужно блеснуть для этого)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 21:26
Вывели один на один забил при счете 0-1 на последних минутах,ну с пенок ювентийцы умеют забивать.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:57, ред.
по мне, ПОКА, никто из 5 недостоин ЗМ. Рассудит ЛЧ на 90% результат
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 20:51
ага конечно)0похороннный немцам в девятку и пеналь в финале)
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:48
ЗМ потерял значимость в 2013, когда папик Блаттер отнял у Рибери уже выигранный ЗМ для своей марокканки.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 18:45
Получит Левандовский... Заслуженно... Вручать будет Месси... А пеналду будет нервно искать свою срезанную хвостяру на башке где-нибудь на крыльце в Турине.... Все как на фото вверху.... 100%.... P.S. А, забыл... Еще он будет со свойственным ему эгоизмом говорить, что он все равно самый лучший.... Это уже 1000%....
a58vykss74hv
a58vykss74hv
сегодня в 18:35, ред.
Получит Левандовский, вручать будет Месси... А пеналду будет по привычке нервно искать срезанный недавно хвост на башке в Турине.... Все как на фото вверху.... 100%.....
dimagas2
dimagas2 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:49
Там много кто на лавке просидел)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:28
дель пюре выйграл чм сидя на скамейке,он да же в юве не был лидером.
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 17:25
Дель Пьеро итак все выиграл ЧМ ЛЧ и ЧИ так что пусть джерарду подарят хаха
Oliver S
Oliver S
сегодня в 17:01
Зривокновский должен брать, хороший сезон провел.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 16:58
Мяч получит Леонида, ведь если не получит она будет рыдать и биться в конвульсиях... ЛЧ, ЧМ, и всякая прочая ерунда не канает, спросите Снэйдера, Иньесту, Роббена, Ван Дейка...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:49, ред.
А что не дель пюре?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 16:23
Да уж украли конечно зм у Ван дейка
juvenale
juvenale ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 16:16
за игру в чг хах ну-ну
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 16:15
джерарду дадут хахах
juvenale
juvenale
сегодня в 16:14
гному очередной левый зм
eleven LC
eleven LC
сегодня в 16:04
Конечно же лучший футболист 2020 года это Роберт но без победы в лч золотой мяч ему не дадут (он всётаки не Месси)
Вобщем как сказано выше всё решит лига чемпионов!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 15:51, ред.
А победа в ЛЧ на что-то влияет?! В прошлом году разве Месси выиграл ЛЧ? Ван Дейк взял ЛЧ лучший защитник АПЛ,финалист Лиги Наций,а Месси выиграл Испанскую Лигу,касаемо 50 голов так за это он получил Золотую Бутсу.После прошлогоднего цирка,эта награда потеряла значимость!!!
p.s. С Днём Рождения Вирджил Ван Дейк!!!
WARchyn
WARchyn
сегодня в 15:28
Месси опять дадут за победу над алевесом и осасуной
СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 15:16
без лч говорить сложно...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 14:53
Лева или КДБ. А кто именно, рассудит ЛЧ. Ставлю на Роберта.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:50
КДБ заслужил
Groove000
Groove000
сегодня в 14:49
Левандовски без вариантов
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:32
Вот бы финал лч мс-бавария) и зм отдать победителю))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:27
Либо бельгийцу либо поляку.
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