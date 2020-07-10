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«Сочи» хочет предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

10 июля 2020, 00:07

«Сочи» хочет сохранить в команде нападающего Александра Кокорина на постоянной основе.

По информации источника, сочинский клуб готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.

Форвард принадлежит по контракту «Зениту», в зимнее трансферное окно Кокорин перебрался на правах аренды в «Сочи». Отметим, что контракт футболиста с петербургским клубом истекает по окончании сезона.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Брулин (раскрыть)
10 июля в 13:15
У них "бохатый" фан клуб ахахах))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
10 июля в 10:16
Кокорин на зоне не продырявили , а в Зените есть дзюба. Так что играйка лучше в Сочи!
Брулин
Брулин
10 июля в 08:51
При всем уважении к этому замечательному футболисту, клубу "Сочи" и его болельщикам, возникает вопрос, а на чем клуб зарабатывает, что готов платить этому игроку 3 ляма в год (250 тыс. в месяц или 62500 евро в неделю)????
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 08:35
Сочи купить игрока у Зенита это тоже самое если человек переложит свои деньги из левого кармана в правый
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 08:13
опять начали гонять воздух))))))
Аксинья
Аксинья
10 июля в 07:45
Если Зенит продаст Азмуна, то Дзюба потребует возвращение Кокоши в Питер))
Аксинья
Аксинья
10 июля в 07:42
Да на такие деньги путного мебельного гарнитура не купишь, а отоваривать клиентов простой табуреткой Кокоше уже "в 57"
kastites
kastites
10 июля в 06:32
3 мало Надо 5 миллионов Евро
ДСА
ДСА
10 июля в 05:32
Неплохой вариант наклевывается.
mihaluch
mihaluch
10 июля в 04:14
Кто его знает деньги и не таких соблазняли.
valt134
valt134
10 июля в 03:44
Есть деньги у Ротенберга!!! (Друга Путина)
Caniggia
Caniggia
10 июля в 01:16
Если будут предложения из Европы, то не хрен ему ошиваться в Сочах. Уже 30 вечно лыбящемуся юноше и это будет последний шанс поиграть в Европе.
beefs
beefs
10 июля в 01:13
С такой зарплатой прямой путь в Европу...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
10 июля в 00:41
Ф.К. Сочи организованный для того, что бы как-то оправдать наличие громадной спортивной инфраструктуры, долго не просуществует. Как не существует и суммы(мало-мальски вменяемой), которая может заинтересовать Кокорина в "Сочи".
drug01
drug01
10 июля в 00:36
Это слишком мало.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 июля в 00:22, ред.
Кокорин усилит любую команду...
Любая команда РПЛ с Кокориным сильней чем без Кокорина.....
Всё дело наверно в предложенном контракте и допуске к игре за некоторые клубы....)))
Семак своё мнение не менял...но...
До конца первенства менее двух недель....скоро всё прояснится...
cska vperiod
cska vperiod
10 июля в 00:18
Кокоша нацелен в Европу.
kotmyshka
kotmyshka
10 июля в 00:18
кто его знает, что будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 00:09
ВРЯД ЛИ ОН ПОЙДЁТ...
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