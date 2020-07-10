«Сочи» хочет предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

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10 июля 2020, 00:07

«Сочи» хочет сохранить в команде нападающего на постоянной основе.

По информации источника, сочинский клуб готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.

Форвард принадлежит по контракту «Зениту», в зимнее трансферное окно Кокорин перебрался на правах аренды в «Сочи». Отметим, что контракт футболиста с петербургским клубом истекает по окончании сезона.