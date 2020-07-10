«Сочи» хочет предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

«Сочи» хочет сохранить в команде нападающего Александра Кокорина на постоянной основе.
По информации источника, сочинский клуб готов предложить Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.
Форвард принадлежит по контракту «Зениту», в зимнее трансферное окно Кокорин перебрался на правах аренды в «Сочи». Отметим, что контракт футболиста с петербургским клубом истекает по окончании сезона.
Любая команда РПЛ с Кокориным сильней чем без Кокорина.....
Всё дело наверно в предложенном контракте и допуске к игре за некоторые клубы....)))
Семак своё мнение не менял...но...
До конца первенства менее двух недель....скоро всё прояснится...
Любая команда РПЛ с Кокориным сильней чем без Кокорина.....
Всё дело наверно в предложенном контракте и допуске к игре за некоторые клубы....)))
Семак своё мнение не менял...но...
До конца первенства менее двух недель....скоро всё прояснится...