ЦСКА нашел своего Дзюбу. Танк для Чалова и Месси

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» реагирует на переговоры «армейцев» с форвардом сборной Аргентины. Правильный ли это выбор?

У ЦСКА появились деньги на трансферы?

После смены владельцев зимой Ганчаренко мечтал о форварде, ведь о таком трансфере в клубе говорят годами. Но небедные новые владельцы не одобрили подписание Соболева и его перехватил «Спартак». До этого ЦСКА претендовал на Комличенко – Николай оказался в «Динамо». Осталось погнаться за целью «Локомотива» и тоже упустить?

Но типаж видите – ищут тяжелого парня, который поборется на втором этаже в метрах тридцати от ворот, скинув мяч ногой или головой, а потом пойдет в штрафную. Стиль Дзюбы, только не того, что сейчас – с ассистами, а в более примитивной комплектации, времен «Ростова».

И Комличенко в Чехии, и Соболев в Самаре играли похоже, так что ЦСКА ищет Артема года эдак 2014-го. Чалов – другой по формату, поэтому понятен интерес к нападающему, что сыграл три минуты за сборную Аргентины. Речь об Адольфо Гаиче из «Сан-Лоренсо» — 21-летнем тяжелом форварде.

Получается, если трансфер осуществят на днях, что «армейцы» нашли 9,2 млн евро вместе с различными выплатами. ВЭБ впервые дал большие деньги, или все сложнее? ЦСКА выкупил Влашича из последних сил и при помощи Усманова, но Адольфо может ведь быть не помощником, а заменой Чалову.

Если аргентинца подпишут за деньги, вырученные от будущей скорой продажи Федора, то это никакой не шаг вперед, а скорее бизнес в стиле «Уфы» — покупки только после продаж. Не забывайте, что значительную часть нынешней основы собрали за часть из 30 млн евро, что получили после расставания с Головиным.

Возможно, Чалов – следующий, кто позволит увидеть новичков в опорной зоне и атаке. А вот если ВЭБ дал денег и собирается добавить – это хорошие новости для ЦСКА с убытками в 20 млн евро за прошлый год (почти треть бюджета).

Что собой представляет Адольфо Гаич?

Кровь с молоком, 190 сантиметров, широкоплечий. У парня невероятно деревенский стиль игры, таких нападающих можно увидеть на районных соревнованиях. Открывается на линии офсайда, характерно делает паузу перед выстрелом правой – у Руни, еще одного «бычка», такая же привычка мощно вкладываться в удар.

Адольфо старается играть просто, поскольку так часто работает его кумир. Левандовски – пример для подражания у Гаича, хотя называть его вторым Робертом неправильно. В «Лехе» поляк не был таким физически развитым, как сейчас, но забивал пятками и играл разнообразно, а вот Гаич – эдакий Нецид в симбиозе с молодым Дзюбой.

Аргентинец отличается умением закрывать атаки точным ударом – важно отметить, что его «Сан-Лоренсо» лидирует по среднему количеству голов на один удар в створ (0.34), но причина высокой меткости клуба не только в цели ЦСКА , ведь Гаич лишь 14-й в составе по сыгранным минутам.

Причин редкого выхода на поле две. Первая – была травма, вторая – лишь 12 матчей (7 в старте) Адольфо сыграл из-за своего агента. Тот устроил торги с клубом, и поскольку Гаич отказывается подписывать новый контракт, а старое соглашение до лета следующего года, то «Сан-Лоренсо» вынужден искать покупателя.

Не верилось в «Милан», пытались продать Гаича в «Лидс» к Бьелсе, но вариант с ЦСКА – самый верный.Хотя отмечаем, что Адольфо нужно надо многим поработать. У него смешное вовлечение в игру. Также в этом сезоне 5 голов забил, поскольку в 66.7 % случаев бьет в створ ворот, реализовал половину из всего 10 ударов.

Но когда в прошлом сезоне меткость подводила – забивал реже. В любом случае, это классический центральный форвард с ужасной точностью паса, а еще Гаич редко играет головой. В этом смысле никак не Дзюба, не Левандовски и даже не Нецид. Фактически Адольфо — человек реализации.

Если Бабаев и Ганчаренко одобрили именно его, то считают – все у ЦСКА имеется, кроме завершающего удара. Сомнительный вывод, ведь если Чалов уходит, то Гаич его в полной мере не заменит. С другой стороны, если это помощник и напарник для Федора – уже интереснее.

Понятно, что для аргентинца, который был хорош на юношеском уровне в сборных – в том числе, в Олимпийской команде, приглашение в Европу будет билетом в богатство, ведь в «Сан-Лоренсо» зарплаты ниже, чем в РПЛ , а семья у парня изначально небогатая, сельская.

Но есть сомнения, слишком уж прост Гаич здесь и сейчас. Идеально примитивный футболист. В сложившейся опытной команде будет забивать, но ЦСКА только выстраивают, и Адольфо может не хватить опыта и хитрости, чтобы покорить Москву и РПЛ .

Почему ЦСКА надо действовать молниеносно?

Тянуть с выбором форварда нельзя, до старта следующего чемпионата – месяц. Никаких сборов, нет конкретики о Ганчаренко, разве что концовка будет удачной – тогда останется. А вдобавок полгода было ноль конкретики от руководства ВЭБ по финансированию будущих трансферов.

Но если приедет Гаич и не уедет Чалов, то это станет заявкой на будущее. Адольфо точно не второй Левандовски, не Батистута и тем более не Креспо. Впрочем, и не точная копия Нецида. Тяжелые форварды ведь разные, и когда пытаются описать одного, называя других просто рослых и крепких, а не похожих по нюансам – делают ошибку.

Гаича можно развивать в сторону Дзюбы. Он нужен ЦСКА , если рядом будут Влашич и Чалов – или для «3-4-2-1», если Федор станет играть глубже, или для «3-4-1-2», если аргентинец лучше исполнит роль Абеля Эрнандеса, чем сам уругваец. Попытка найти напарника Чалову уже была.

Теперь ставят на парня, которому прочат место в основе сборной Аргентины, поскольку Скалони давно знает Гаича – еще по молодежной команде. Разумеется, если бы Адольфо был невероятным талантом уровня юного Икарди, то давно играл не за «Сан-Лоренсо», а сначала был в школе «Барселоны», а откуда попал в Италию, как Мауро.

Как тяжелый форвард, которого остро не хватает, Адольфо может заиграть в ЦСКА – хотя бы потому, что от Щенникова, Фернандеса, Облякова, Влашича и самого Чалова дождется правильных передач. Разбирая причины недавнего кризиса «армейцев», параллельно всегда говорили о перспективности состава в силу молодости.

21-летний Адольфо из Олимпийской сборной Аргентины вписывается в повествование, за 9.2 млн евро его и в Серию А спихнут. Но разве является парнем, что отправит в Лигу чемпионов? ЦСКА будет претендовать на пятерку даже с нынешним составом без единого изменения – они уже там, а хочется вернуться в борьбу за второе место.

Но если одной покупкой пытаются вернуть ЦСКА в ЛЧ , то Уткин может оказаться прав – тут поведение команды, которая уже не гранд, но притворяется оным. Говорим именно о возможностях коллектива, а тот пока не готов обыгрывать «Ференцварош» и «Эспаньол». Но если тянуть, то даже Гаича перехватят.

«Армейцы» копируют тактику соперников?

Парень из восьмого клуба чемпионата Аргентины – еще и не основной в «Сан-Лоренсо» в силу обстоятельств, снова будет ставкой на будущее, а не гарантией настоящего. Адольфо можно покупать в надежде, что приживется, начнет прогрессировать и получит предложения из Серии А, где ребят его формата всегда хватало.

То есть для роста и перепродажи. Иначе – если просчитаются и семейный деревенский парень не приживется не столько в коллективе ЦСКА , как в Москве и РПЛ , то и показатели Нецида не повторит. А учтите, что чех намного лучше работал внизу, Томаш в завершении был техничнее со своими парашютами над вратарями.

Могут ли «армейцы» рисковать значительной частью годичного бюджета ради силового Адольфо? Пока уверенности в утвердительном ответе нет, поскольку парня слишком активно продают. Также нет определенности по Чалову. Зато Федор вернулся к голам, что важно.

Россиянин в теории может заиграть результативно, если с него снять давление реализации и позволить работать без зажатости и нервов, то есть в паре со своим Дзюбой. Но не факт, что Гаич – идеальный кандидат. Но интерес подтвердил его агент, близкие к «Сан-Лоренсо» журналисты пишут о сделке.

Заиграет или нет – непонятно. Но что знаем точно – «армейцы» давно ищут еще одного форварда, причем тяжелого. Вот только не будет ли значить покупка Нецида (молодого Дзюбы, второго Соболева – все варианты отчасти верные) вместо попытки найти молодого Вагнера, что ЦСКА вправду перешел в фазу борьбы за ЛЕ ?

Амбиции у Гинера были и остаются, денег особо нет, конкуренты богаче, результаты — с перепадами. Если у «армейцев» нет денег на зарплату свободному агенту Вагнеру, то не будет ли покупка парня из второго состава сборной Аргентины попыткой сыграть свадьбу в стиле богачей, продав квартиру?

Такие истории в России бывают — люди покупают в кредит то, что не тянут по доходам, но чемпионский ЦСКА ведь славился тонкостью работы. Конечно, если Гаич – будущий Левандовски, то это гениальная ставка, а 9.2 млн евро – копейки, пусть контракт парня и истекает всего через год.

Но если не заиграет, то есть риск потерять Чалова, чтобы вырученные в будущем деньги вложить в молодого аргентинца, который пока не был железно основным в любимом клубе Папы Римского. Только в идеальном мире Гаич дорастет до напарника Месси в сборной благодаря простоте подхода.

И это перспективы, а сейчас ЦСКА рискует деньгами в надежде выиграть в лотерею. Гаич может быть лучшим из всех кандидатов, но на данном этапе развития это довольно примитивный и понятный форвард, которому легко в Аргентине, где уровень опеки в защите средний, но может быть сложно в вязкой, цепкой и закрытой РПЛ .

Можно отметить упрямство скаутов ЦСКА и Ганчаренко – ищут Дзюбу, понимая, что такой типаж популярен сейчас в чемпионате. Центральные форварды Жиго (шутка с долей правды), Луценко, Соболев, Комличенко, Заболотный, Деспотович, Обухов, Бизяк, Шомуродов и Эдер разные, но крепкие и доказывают наличие моды.

«Армейцы» хотят быть как все, чтобы подняться в таблице? Будь у них деньги на Шомуродова – еще можно понять, ведь Элдор необычный центральный форвард, не случайно его в Бельгию зовут, где атакуют весело и много. Будь попытка связать Чалова и нового Вагнера – увидели оригинальное трио, ведь Влашич мог спеться с дуэтом умных форвардом.

А вот Гаич — сырой и молодой, фактически это Соболев, только дороже. Александра не взяли за небольшие деньги, на зарплату Вагнера Лава денег не нашлось, а тут бац – покупают парня, которого уже засветили в сборной Аргентины на пару минут, чтобы поднять к нему интерес в Европе.

Надо помнить, что бразильцы и аргентинцы не только поставляют гениев, но и котов в мешке. Важно, чтобы ЦСКА не обманули, ведь сейчас далеко не все трансферы из Южной Америки у них такие удачные, как в прошлом. Гаич подходит, если нужен Танк — именно такое у парня прозвище, но его тоже нужно обучать, доверять и ждать.

Из человека, что за полтора сезона в чемпионате Аргентины забил 7 мячей, сыграв лишь 14 полных матчей, еще надо вырастить полезного нападающего. Тут не второй Думбия по талантам и диапазону едет, а таран. Угадают – будет им счастье, нет – результативность Адольфо будет ниже, чем у Нецида, а стоимость трансфера – выше.