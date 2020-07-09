ЦСКА согласовал трансфер Гаича

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09 июля 2020, 01:19

ЦСКА близок к приобретению нападающего «Сан-Лоренсо» .

По данным источника, освещающего трансферы аргентинского клуба, стороны согласовали переход 21-летнего форварда. ЦСКА заплатит «Сан-Лоренсо» 8,85 млн евро за 80% прав на игрока. Общая сумма трансфера с учётом всех бонусов составит 9,2 млн.