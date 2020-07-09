ЦСКА согласовал трансфер Гаича

ЦСКА близок к приобретению нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича.
По данным источника, освещающего трансферы аргентинского клуба, стороны согласовали переход 21-летнего форварда. ЦСКА заплатит «Сан-Лоренсо» 8,85 млн евро за 80% прав на игрока. Общая сумма трансфера с учётом всех бонусов составит 9,2 млн.
Ранее сообщалось о том, что Гаич уже дал своё согласие на переход в ЦСКА.
— Я хочу продолжить выступать за «Сан-Лоренсо», мне все равно, что меня хотят продать, — приводит Calcio Argentino со ссылкой на Radio La Red слова Гайча. — Я хочу остаться и продолжить выступать в родном клубе, который я люблю. Я уже предупредил об этом руководство.
— Я хочу продолжить выступать за «Сан-Лоренсо», мне все равно, что меня хотят продать, — приводит Calcio Argentino со ссылкой на Radio La Red слова Гайча. — Я хочу остаться и продолжить выступать в родном клубе, который я люблю. Я уже предупредил об этом руководство.
Значит от попадание в нее не зависит бюджет на трансферы.
Значит от попадание в нее не зависит бюджет на трансферы.
Да и странно слышать критику в их адрес по поводу (ещё не анонсированного) приобретения Гаича...со стороны тех кто "сжёг" 50 млн на "Роше-Тиле-Крале"....ради 8-го места...
Да и странно слышать критику в их адрес по поводу (ещё не анонсированного) приобретения Гаича...со стороны тех кто "сжёг" 50 млн на "Роше-Тиле-Крале"....ради 8-го места...