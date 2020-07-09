ГлавнаяНовости

ЦСКА согласовал трансфер Гаича

09 июля 2020, 01:19

ЦСКА близок к приобретению нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича.

По данным источника, освещающего трансферы аргентинского клуба, стороны согласовали переход 21-летнего форварда. ЦСКА заплатит «Сан-Лоренсо» 8,85 млн евро за 80% прав на игрока. Общая сумма трансфера с учётом всех бонусов составит 9,2 млн.

Ранее сообщалось о том, что Гаич уже дал своё согласие на переход в ЦСКА.

Все новости
Слухи«Милан» не интересуется Барриосом, а «Зенит» не намерен отпускать игрока
Сегодня, 02:24 Комментарии4
Дриусси — Маммане: «Удачи в новом клубе». Эмануэля нет в заявке на сезон
Сегодня, 01:37 Комментарии1
Бабаев: «Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться»
Вчера, 23:08 Комментарии9
Слухи«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
Вчера, 21:03 Комментарии13
СлухиДжано перейдёт в «Ротор»
Вчера, 20:38 Комментарии14
СлухиПанченко близок к переходу в «Тамбов»
Вчера, 19:18 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinjard
vinjard
09 июля в 21:10
Чалова продадут тогда и купят. Ведь Вольфсбург предлагает хорошие деньги за Чалова.
Hypnoz
Hypnoz
09 июля в 12:35
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заявил, что не намерен покидать аргентинский клуб. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал переход 21-летнего форварда.

— Я хочу продолжить выступать за «Сан-Лоренсо», мне все равно, что меня хотят продать, — приводит Calcio Argentino со ссылкой на Radio La Red слова Гайча. — Я хочу остаться и продолжить выступать в родном клубе, который я люблю. Я уже предупредил об этом руководство.
DAD81
DAD81
09 июля в 12:33, ред.
Ну что, парень по мячу попадает. Подойдёт.
Юрниекс
Юрниекс
09 июля в 12:26
Если подтаердится...значит решили все таки вкладывать в команду. Это радует.Ждем подтверждения..
isamsn
isamsn
09 июля в 11:14
Упор на молодёжь и перспективу. Может это и хорошо.
Hypnoz
Hypnoz
09 июля в 10:58
Дзюба номер два !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 июля в 10:56
Ждём официального подтверждения (а парень и вправду хорош).
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
09 июля в 10:19
Ждём официального подтверждения от клуба
zsb1961
zsb1961
09 июля в 10:08
Удачи парню в ЦСКА!
Никита Бычков
Никита Бычков ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 09:42
К вечеру будет уже не 7 место
Куплет
Куплет
09 июля в 09:22
Гинер копилку что ли разбил?
DNK74_02
DNK74_02
09 июля в 09:18
Хорош! Мощный и техничный нап. Молодцы кони!
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 09:16
Кричите громче вас плохо слышно с 7-го места🤣😄
oFANATo
oFANATo
09 июля в 09:09
Отличные новости, радует что ведут переговоры до попадания в ЛЧ.
Значит от попадание в нее не зависит бюджет на трансферы.
112910415
112910415
09 июля в 08:58
ура
Санчо Панса
Санчо Панса
09 июля в 08:44
Вот и славно) Добро пожаловать в ЦСКА, Адольфо!
particular
particular
09 июля в 08:28, ред.
Надеюсь, что этот выбор будет более полезен и интересен, чем бойскауты, набранные в последние сезоны...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
09 июля в 08:10
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 08:03, ред.
То что 36-ти летний Лав не оказался в ЦСКА лишний раз подчёркивает с какой тщательностью армейцы подходят к трансферам....
Да и странно слышать критику в их адрес по поводу (ещё не анонсированного) приобретения Гаича...со стороны тех кто "сжёг" 50 млн на "Роше-Тиле-Крале"....ради 8-го места...
makkie
makkie
09 июля в 07:26, ред.
Футбольные паблики до сих пор шутят, что цска согласовал контракт с Вагнером и скоро объявят. Похоже, и этот "фюрер" из той же оперы 🤪
RamonCSKA
RamonCSKA ответ cska vperiod (раскрыть)
09 июля в 06:56
чалов реабилитируется
Caniggia
Caniggia
09 июля в 06:23
Молодой должен быть перспективный. Но как адаптируется этот аргентинский Адольф к РПЛ и российской действительности - это большой вопрос.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 06:04
пока не представят в футболке клуба ни кто не поверит))
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 05:07
Нападающий нам нужен причём очень нужен, посмотрим того купили или второго Чалова.
ДСА
ДСА
09 июля в 04:13
Лишь бы не пустышку купили.
мангo
мангo ответ valt134 (раскрыть)
09 июля в 01:55
ну во первых он не жалуется а его жалуют а вторых ты считаещь что 9 лямов большая сумма за хорошего молодого игрока ? не вечно ведь нам шлак покупать
valt134
valt134 ответ мангo (раскрыть)
09 июля в 01:45
Ну если 9 Лямов для Гинера «не вопрос», тогда какого ляду жалуется на «безденежье?»
мангo
мангo ответ valt134 (раскрыть)
09 июля в 01:36
9 лямов это рахве деньги для таланта ? Дешевле только Обляковы)
мангo
мангo
09 июля в 01:34
все таки вернули им еще 10% ..посмотрим что ха Адольфо такой но сдается мне что колхозане он будет полировать лавку Ну не оБЛЯкова ведт убирать)
valt134
valt134
09 июля в 01:32
Странно... А говорят «бабок» нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100