Полузащитник МЮ признан лучшим игроком июня в чемпионате Англии.

25-летний португалец в минувшем месяце провел 3 матча в АПЛ и забил 3 гола. Напомним, что футболист перебрался в клуб минувшей зимой из «Спортинга».

A dream start 💫



🔴 Back-to-back @EASPORTSFIFA Player of the Month wins for @B_Fernandes8#PLAwards pic.twitter.com/eosQdO2nvY