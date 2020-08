Форвард «Реала» признан лучшим игроком июня в чемпионате Испании.

32-летний француз в минувшем месяце провел 5 матчей в Примере, забил 3 гола и отдал один результативный пас.

🏆 @Benzema is the #LaLigaSantander Player of the Month for June.



💜 @realmadriden 💜 pic.twitter.com/v15YuVB4Zk