Левандовски — лучший игрок Бундеслиги по версии футболистов

«Бавария» продолжает собирать награды после завершения немецкого первенства.
Нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по версии Союза игроков Германии (40,2% голосов). На втором месте расположился Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 13,9%). Тройку замкнул Йозуа Киммих («Бавария», 7,2%).
Лучшим новичком сезона признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (45,9%). Канадец опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Д, 15,5%) и Флориана Вирца («Байер», 8,2%).
Звание лучшего наставника завоевал Ханс-Дитер Флик («Бавария», 58,2%).
Символическая сборная Бундеслиги (по версии игроков) выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Ашраф Хакими, Йозуа Киммих, Джейдон Санчо, Тимо Вернер, Кай Хаверц, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд.