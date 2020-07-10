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Левандовски — лучший игрок Бундеслиги по версии футболистов

10 июля 2020, 09:36

«Бавария» продолжает собирать награды после завершения немецкого первенства.

Нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по версии Союза игроков Германии (40,2% голосов). На втором месте расположился Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 13,9%). Тройку замкнул Йозуа Киммих («Бавария», 7,2%).

Лучшим новичком сезона признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (45,9%). Канадец опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Д, 15,5%) и Флориана Вирца («Байер», 8,2%).

Звание лучшего наставника завоевал Ханс-Дитер Флик («Бавария», 58,2%).

Символическая сборная Бундеслиги (по версии игроков) выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Ашраф Хакими, Йозуа Киммих, Джейдон Санчо, Тимо Вернер, Кай Хаверц, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд.

Левандовски — лучший игрок Бундеслиги по версии футболистов

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Adolf33
Adolf33 ответ cevin cigan (раскрыть)
10 июля в 15:29
Было бы великолепно!
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 11:05
Победил за явным преимуществом.
cevin cigan
cevin cigan
10 июля в 11:00, ред.
Лёва молоток,да и сборная игроков бомбическая! Вообще у меня идея возникла,собрать бы сборные топ 4 и провести турнир! Зрелище было бы просто шик. Представьте лучших игроков АПЛ,Ла Лиги,Серии А и Бундес лиги ?
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 10:00
Достоин
For56tas
For56tas
10 июля в 09:55
Это очевидный факт.
Давайте думать
Давайте думать
10 июля в 09:54
И не поспоришь !!!
Mangur
Mangur
10 июля в 09:51
Согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 09:38
Так оно и есть...
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