Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни

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11 июля 2020, 11:34

Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии скончался в возрасте 85 лет, сообщает официальный сайт «Лидса».

Чарльтон был известен по выступлениям за «Лидс Юнайтед» с 1952 по 1973 год, проведя рекордные 773 матча и забив 96 голов. За национальную команду Англии Чарльтон играл с 1965 по 1970 год и стал чемпионом мира в 1966 году.

После завершения игровой карьеры в 1973 году Чарльтон стал тренером и возглавлял «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл Юнайтед», а также сборную Ирландии.

Джек Чарльтон — старший брат легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтона.