«Реал» готов бесплатно отпустить Бэйла

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14 июля 2020, 11:58

Руководство мадридского «Реала» намерено избавиться от полузащитника команды этим летом.

Мадридцы рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с футболистом. Лидеры Примеры понимают, что валлийца будет сложно продать из-за высокой зарплаты Бэйла, поскольку другие клубы не готовы платить ему такую же сумму. «Сливочные» допускают вариант, при котором готовы выплатить Бэйлу оставшуюся зарплату, предусмотренную договором до 2022 года, чтобы отпустить игрока в качестве свободного агента.

Отмечается, что «Реал» недоволен поведением полузащитника, который троллит журналистов во время матчей команды.