ГлавнаяНовости

«Реал» готов бесплатно отпустить Бэйла

14 июля 2020, 11:58

Руководство мадридского «Реала» намерено избавиться от полузащитника команды Гарета Бэйла этим летом.

Мадридцы рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с футболистом. Лидеры Примеры понимают, что валлийца будет сложно продать из-за высокой зарплаты Бэйла, поскольку другие клубы не готовы платить ему такую же сумму. «Сливочные» допускают вариант, при котором готовы выплатить Бэйлу оставшуюся зарплату, предусмотренную договором до 2022 года, чтобы отпустить игрока в качестве свободного агента.

Отмечается, что «Реал» недоволен поведением полузащитника, который троллит журналистов во время матчей команды.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Кабака
Сегодня, 00:08 Комментарии4
Слухи«Боруссия» нашла замену Санчо в «Лилле»
Вчера, 17:05 Комментарии4
СлухиСпортивный директор «Милана» заинтересован в трансфере Ал. Миранчука
Вчера, 11:36 Комментарии13
Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»
Вчера, 09:24 Комментарии16
Слухи«Лидс» заинтересован в трансфере голкипера «Арсенала»
Вчера, 00:50 Комментарии16
СлухиЛэмпард хочет подписать Стоунза
Вчера, 00:22 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
14 июля в 23:33
Гарет вряд ли останется в Реале после лета, Тотен например может подписать его на мой взгляд.
Ruslan3132
Ruslan3132
14 июля в 17:57
а зачем выплачивать и отпускать? Пусть гниет на банке раз такой...гнобить на банке раз уж приходится платить зп
Funny_Smailik
Funny_Smailik
14 июля в 15:23
    shlifen
    shlifen
    14 июля в 13:20
    Надо было отпускать в Китай за 10-ку (и на зарплате бы 40-45 сэкономили бы) - а так Перес переиграл сам себя...
    barcamilan
    barcamilan
    14 июля в 13:09
    ничего себе бэйл опустился
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 12:33
    Жаль цорна убрали а то мог валийца привести в спартак.
    swift stream
    swift stream
    14 июля в 12:24
    Скоро за плату будете отпускать.
    ZaZizu
    ZaZizu
    14 июля в 12:12
    китай,млс-там готовы к такой зп
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 12:09
    Будет упираться до последнего. Где ему еще такую зарплату положат??? Нигде !!! Вот он и решил отсидеть остатки контракта в Реале.
    Не жизнь , а малина!!!
    dimagas2
    dimagas2
    14 июля в 12:04
    Ищите дураков, он станет в Мадриде лучшим гольфистом мира)))
    Legend 6
    Legend 6
    14 июля в 12:03
    Самое главное условие, чтобы не разбудили когда забирать будут)))чтобы дорогу обратно не нашел.
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 июля в 11:59
    Чтобы он ушёл, ему ещё и заплатить надо)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100