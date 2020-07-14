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«Наполи» близок к трансферу Осимхена

14 июля 2020, 10:27

Sky Sport Italia, Sportitalia и Corriere dello Sport утверждают, что «Наполи» близок к трансферу нападающего «Лилля» Виктора Осимхена

Сообщается, что руководство неаполитанского клуба уже практически полностью согласовало переход форварда. 21-летний футболист уже побывал на тренировках «Наполи», познакомился с главным тренером Дженнаро Гаттузо, погостил у владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса

Сумма сделки составит около 50 млн евро, также «Наполи» отдаст права на игрока Адама Унаса, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Ниццу». 

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Адремевю
Адремевю
14 июля в 14:37
Милик давай до свидания!
Аpбитр
Аpбитр ответ VeniaminS (раскрыть)
14 июля в 10:50
Добрый день.
Оставляйте интересные комментарии, шутки, стихи, примерно вот так:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1190440/mostovoy-aleksandr-chalov-fyodor
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 10:45
И как же попать в "Народный обозреватель"?
Lao-Dzi
Lao-Dzi
14 июля в 10:36
Этот игрок нужен.
sihafazatron
sihafazatron ответ КЭТиК (раскрыть)
14 июля в 10:35
Найдут другого. Когда продавали пепе также казалось
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 10:32
На нем весь Лилль держится.
ОПС
ОПС
14 июля в 10:28
Не многовато ли 50 млн. Но посмотрим.
shlomo
shlomo
14 июля в 10:28
Мля...деньги, деньги....и за кого...:((((
Adonius
Adonius
14 июля в 10:28
И это хорошо.
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