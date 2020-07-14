«Наполи» близок к трансферу Осимхена

Sky Sport Italia, Sportitalia и Corriere dello Sport утверждают, что «Наполи» близок к трансферу нападающего «Лилля» Виктора Осимхена.
Сообщается, что руководство неаполитанского клуба уже практически полностью согласовало переход форварда. 21-летний футболист уже побывал на тренировках «Наполи», познакомился с главным тренером Дженнаро Гаттузо, погостил у владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса.
Сумма сделки составит около 50 млн евро, также «Наполи» отдаст права на игрока Адама Унаса, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Ниццу».
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https://www.soccer.ru/blogs/record/1190440/mostovoy-aleksandr-chalov-fyodor
Оставляйте интересные комментарии, шутки, стихи, примерно вот так:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1190440/mostovoy-aleksandr-chalov-fyodor