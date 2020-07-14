ГлавнаяНовости

Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести акции «Сочи»

14 июля 2020, 17:42

В клубе российской Премьер-Лиги «Сочи» может смениться владелец.

По информации источника, представители компании City Football Group, владеющие «Манчестер Сити», уже вели переговоры о приобретении части акций «Сочи».

Отмечается, что помимо переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, на встрече присутствовали представители «Газпрома», которые сотрудничают со структурами бизнесмена.

Известно, что City Football Group на данный момент взяли паузу в переговорах о покупке «Сочи» из-за пандемии, но готовы вернуться к данному варианту, либо рассмотреть покупку другого российского клуба.

Все новости
СлухиТрансферная политика «Спартака» может зависеть от спутницы Федуна
Вчера, 14:45 Комментарии35
Медведев – о слухах про Лунёва: «В „Зените“ нет бухающих»
23 июля Комментарии22
СлухиИгрокам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные
22 июля Комментарии21
СлухиСетьен предложил Месси забыть о разногласиях ради победы в ЛЧ
20 июля Комментарии13
СлухиПарфёнов был уволен из «Урала»
19 июля Комментарии21
Слухи«Барселона» не планирует увольнять Сетьена
17 июля Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
14 июля в 23:59
кто пишет про фарм клубы...вы это серьезно ?!?
Сочи бились с Зенитом...а динамо и спартак подарили Зениту 12 очков !!!
при этом спартак за счет судеек выиграл (кажется )1 матч у Сочи а второй слил.....
про динамо одна ничья и одна победа сочи....
KLINSI
KLINSI ответ Санчо Панса (раскрыть)
14 июля в 21:37
    KLINSI
    KLINSI
    14 июля в 21:35
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 июля в 20:41
      Какая то мутная заварушка намечается.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
      14 июля в 20:07
      Наивный , этот проект никакого отношения к Краснодару не имеет. Здесь ключевая фраза о присутствии при переговорах представителей Газпрома. Вот где собака зарыта. Стало ясно, что Сочи это реальный фарм клуб Газпрома, цели и задачи которого предельно ясны.
      Армейская душа
      Армейская душа
      14 июля в 19:46
      Ну если это правда - то это очень круто
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      14 июля в 19:33
      Круто! Надо еще больше вкладывать деньги в этот краснодарский проект) И тогда там будут играть футболисты еще более высокого уровня, чем Адиль Рами.
      Abordage
      Abordage
      14 июля в 19:09
        112910415
        112910415
        14 июля в 19:06
        крайне перспективный актив !
        или интересное поле для почти законных операций ?!
        Footbolista
        Footbolista
        14 июля в 18:49, ред.
        У акций МММ было больше перспектив)...хотя бы краткосрочных...
        VAN ARM
        VAN ARM
        14 июля в 18:42
        это выдумка)))))))))))
        STVA 1
        STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
        14 июля в 18:40
        А Вы не думаете , что кроме вложений в клуб могут и другие интересы на рынке быть))
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        14 июля в 18:38
        Через год-два будут давать денег, чтобы у них забрали акции обратно.
        razdvatri
        razdvatri ответ Igo0rek (раскрыть)
        14 июля в 18:22
        ну владельцы ман сити с коррупцией знакомы хорошо
        Давайте думать
        Давайте думать
        14 июля в 18:17
        Хотелось бы , что б это была ПРАВДА!!!
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        14 июля в 18:14
        Сочи перспективный клуб.
        LOpp
        LOpp
        14 июля в 18:10
        Ман Сити станет Зенитом-4 ?
        kotmyshka
        kotmyshka
        14 июля в 18:00
        Интересный поворот, если не утка
        Obdulio Varela
        Obdulio Varela
        14 июля в 17:56
        Что-то сомнительно это
        Igo0rek
        Igo0rek
        14 июля в 17:54
        Бред. Вкладываться в россиянский футбол, где нет ни нормальных инвесторов, ни самого футбола, коррупция на коррупции - такая себе перспектива
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        14 июля в 17:52
        если будут вкладывать в клуб то может интересно получится, прибавится конкуренция в чемпионате
        particular
        particular
        14 июля в 17:52
        "...представители «Газпрома», которые сотрудничают со структурами бизнесмена..."
        Умиляющее толкование партнёрства с курортниками..:))
        For56tas
        For56tas
        14 июля в 17:49
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          14 июля в 17:47
            Иван Тасминский
            Иван Тасминский
            14 июля в 17:45
            Не надо! Подумайте о Спартачах, им теперь сложнее будет оправдывать свои постоянные поражения.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100