Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести акции «Сочи»

В клубе российской Премьер-Лиги «Сочи» может смениться владелец.
По информации источника, представители компании City Football Group, владеющие «Манчестер Сити», уже вели переговоры о приобретении части акций «Сочи».
Отмечается, что помимо переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, на встрече присутствовали представители «Газпрома», которые сотрудничают со структурами бизнесмена.
Известно, что City Football Group на данный момент взяли паузу в переговорах о покупке «Сочи» из-за пандемии, но готовы вернуться к данному варианту, либо рассмотреть покупку другого российского клуба.
Сочи бились с Зенитом...а динамо и спартак подарили Зениту 12 очков !!!
при этом спартак за счет судеек выиграл (кажется )1 матч у Сочи а второй слил.....
про динамо одна ничья и одна победа сочи....
Сочи бились с Зенитом...а динамо и спартак подарили Зениту 12 очков !!!
при этом спартак за счет судеек выиграл (кажется )1 матч у Сочи а второй слил.....
про динамо одна ничья и одна победа сочи....
Этак Пупсик будет будет Сочи тренировать)))))
Этак Пупсик будет будет Сочи тренировать)))))
или интересное поле для почти законных операций ?!
или интересное поле для почти законных операций ?!
Умиляющее толкование партнёрства с курортниками..:))
Умиляющее толкование партнёрства с курортниками..:))