Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести акции «Сочи»

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14 июля 2020, 17:42

В клубе российской Премьер-Лиги «Сочи» может смениться владелец.

По информации источника, представители компании City Football Group, владеющие «Манчестер Сити», уже вели переговоры о приобретении части акций «Сочи».

Отмечается, что помимо переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, на встрече присутствовали представители «Газпрома», которые сотрудничают со структурами бизнесмена.

Известно, что City Football Group на данный момент взяли паузу в переговорах о покупке «Сочи» из-за пандемии, но готовы вернуться к данному варианту, либо рассмотреть покупку другого российского клуба.