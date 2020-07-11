Развал «Ростова» многим выгоден. Но за клуб нужно повоевать!

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сегодня, 19:51

«Соккер.ру» будет разочарован, если ростовские ребята уничтожат интересный футбольный проект.

Матч «Сочи» и «Ростова» доказал, что команде Карпина не хватает заступников. Другие убирали поединки на резервную дату, «Спартаку» и «Зениту» сразу предложили провести полуфинал Кубка 19 июля, ведь могли появиться зараженные.

А «Ростов» поставили перед фактом, хотя РФС и РПЛ должны были сами принять решение, ведь у «Сочи» явный конфликт интересов – не могли выносить вердикт по своему же матчу, ведь выбирали между переносом и уничтожением юношеской команды с крупным счетом.

Унизив «Ростов», им показали место, а если добавить историю, когда Карпин публично заявлял в ноябре, что финансовая блокада может убить клуб, то все понятно. Тогда циники из Москвы допускали, что Валерий Георгиевич блефует, выбивая больше денег, но новые слухи подтверждают сказанное тогда.

Урезание финансов закроет «Ростов». Поэтому Карпин, Рыскин и Арутюнянц перестраховываются – до выборов губернатора в середине сентября нужно, чтобы фаворит заявил – городу нужен боеспособный футбольный клуб, что осенью снова сыграет в еврокубках. Стоит отметить, что менеджеры делают свою работу с маленькими для лиги расходами.

С другой стороны, а кто сказал, что губернатора не поставят перед фактом? Если конкуренты испугались, что «Ростов» будет успешным в следующих сезонах, то могут добиться прекращения финансирования клуба. И «Ростову» конец, если разом уйдут тренер, спортивный директор и президент, а параллельно урежут в два раза бюджет.

Карпин может играть на опережение, но также мог увидеть, куда все идет. Даже если попробуют договориться, ситуация опасная, слишком много бенефициаров у развала южного клуба. Список длинный, его вы можете найти в рейтинге клубов с самыми большими расходами в РПЛ за прошлый год.

«Ростов» лишь на 9-м месте по тратам, а в таблице, если бы не игра против «Сочи» и вспышка коронавируса, мог бы воевать за вторую строчку. Больше них расходуют «Сочи», «Динамо» и «Рубин». Намного выше бюджет у ЦСКА , «Краснодара», «Локомотива», «Спартака» и «Зенита». И всем нужно, чтобы ростовчан как солидной боевой единицы не существовало.

В списке не у каждого административный ресурс, но если «Ростов» закроют, то почерк знакомый. Пока в РПЛ почти все клубы получают государственное финансирование, развалить опасного конкурента можно одним звонком. Фанаты со стажем вспомнят, как относились арбитры к «Ростову» Бердыева, когда команда была в шаге от титула – ЦСКА обошел их на два пункта.

Еще можно добавить историю «Ростова» Протасова, откат не будет чем-то новым. Та команда была середняком, но после 21-го тура находились на пятом месте. А потом увидели нечто странное – с 22-го по 30-й тур «Ростов» проиграл 8 матчей, а девятый свел вничью. Одна из самых странных серий в российском футболе. Им намекнули, что если выйдут в Европу, то не дадут денег?

С чемпионством Бердыева история была другой, но чем завершилась та сказка, многие помнят. Тот состав растащили. Особенно усердствовал «Зенит». Но Мевля, Терентьев, Полоз, Нобоа, Ерохин и Новосельцев не стали основными в Санкт-Петербурге. Бердыев покинул «Ростов», команда откатилась. Затем пришли Арутюнянц, Карпин и Рыскин. Они собрали в городе, где любят футбол, достойный коллектив.

Бабурин и Песьяков в «Зените» и «Спартаке» не пригодились, зато на юге они помогают «желто-синим». Чистякова призвали в «Ростов» за копейки – стоимость защитника значительно выросла. Чернов и Козлов играют изо всех сил. У Ивелина Попова и Еременко вторая молодость. Норманн часто крут. Мамаева взяли на реабилитацию после тюрьмы. Ионов добрался до сборной. Байрамян играет в лучший футбол в жизни. Шомуродова зовут на запад.

Понятно, что состав набирали именно названные выше менеджеры, успехи – их заслуга. Карпин сделал все, чтобы вот этот состав был гармоничным. Тренерский штаб, где Кафанов и целая команда испанцев, тоже справляется. Но мировая пандемия подрезала крылья, хотя «Ростов» по качеству футбола выделялся. Не удивительно, ведь в РПЛ сильнее всех переняли фишки «Ливерпуля» Клоппа осенью – показали модный футбол.

Им бы чуть больше денег на новичков зимой – легко бы могли навязать борьбу «Локомотиву» и «Краснодару» за второе место. Но денег не хватало, на 2 миллиарда в футболе не разгонишься. Особенно если аренда твоего стадиона не стоит 1 рубль в год. Если решил придержать лучших футболистов до развязки сезона, а не скинул – так сделали раньше, когда ушли Скопинцев, Ингасон и Гулиев.

Если «Ростов» останется без Карпина и других менеджеров, какой смысл оставаться Норманну, Чистякову или Шомуродову? И есть одна причина, почему возможен массовый уход руководства – не будет денег. Арутюнянц не настолько состоятельный человек, чтобы выделять по 2 миллиарда рублей. А если местным властям плевать на фанатов «Ростова», то южане даже лицензию на участие в Лиге Европы могут не получить.

От развала «Ростова» выиграют те, кто ниже в таблице. Но тут сама ситуация плохая, ведь показывает, что в РПЛ можно быть успешным в футболе до той поры, пока тебя не посчитают слишком опасным – конкуренты с деньгами хотели развала «Ростова» еще зимой, пытаясь переманить отдельных игроков. Не получилось, но помогла пандемия, ведь южане предсказуемо потеряли темп.

А теперь рискуют остаться без денег? Вот только бюджетные средства в обход «Ростова» не пойдут на благое дело – так не бывает, найдут более сомнительное применение. Карпин, Рыскин и Арутюнянц уйдут, а фанаты ведь останутся. Останется стадион уровня чемпионата мира, горечь от того, что такую историю уже видели. Успешный «Ростов» поперек горла многим в российском футболе.

Впрочем, не стоит исключать, что разваливается и из-за местечковой борьбы за денежные потоки. Карпин и компания тратили деньги с умом, а этим мешают людям, что привыкли к тамбовскому сценарию ведения дел. В начале сезона была прекрасная команда, не успели доиграть – есть риск, что потеряем симпатичный проект. «Ростов» без Карпина, Рыскина и Арутюнянца попытается выжить, но это будет не то пальто.

Зато все те, кто тратит намного больше, а потом «Ростов» их разбирает по кирпичикам, будут довольны. Даже расширение РПЛ нужно богатым клубам не для раскрутки конкуренции, а для появления ручных нищих аутсайдеров. Кризис и пандемия заставили отказаться от расширения (18 команд), но отношение к «Ростову» может быть четким сигналом крепким середнякам.

Если нет заступника в лице приближенного к престолу – в первой пятерке вас видеть не хотят. И так мирятся с «Краснодаром», хотя с радостью бы развалили (как «Анжи»), но силенок не хватает. А вот развалить «Ростов» просто – достаточно отказать в финансировании. И всем будет плевать на интересы тех фанатов, что приходили на домашние матчи. А ведь это второй клуб лиги по посещаемости!

Хочется верить, что менеджеры «Ростова» лишь пытаются вбить в головы всем политикам области, что клуб нужен городу и региону – а это так, команду любят, команда успешная. Карпин собрал симпатичный коллектив за половину бюджета «Рубина», в дни матчей до пандемии хорошо зарабатывали, а сейчас выручат парочка продаж. Просто клубу нужны гарантии на будущий сезон.

Важно четко заявить, что «Ростов» в обиду не дадут, стадион, где был чемпионат мира, не будет пустовать, опасения Карпина, Рыскина и Арутюнянца напрасны – пусть выходят в еврокубки и готовятся зарабатывать премиальные УЕФА . Но это было бы в идеальном мире, а сейчас циники могут считать, что «Ростов» перестраховывается, а на деле примут решение, что команда слишком опасна и лучше ее обнулить.

К сожалению, уничтожить «Ростов» Карпина слишком просто, чтобы идея не пришла в голову его конкурентам в таблице.