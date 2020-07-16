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Гусев: «Сейчас РПЛ не принадлежит сама себе»

16 июля 2020, 12:40

Бывший российский футболист Ролан Гусев поддержал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который недавно раскритиковал РПЛ за организацию чемпионата после рестарта сезона.

Я в принципе Валеру понимаю. Сейчас такой непростой коронавирусный период. И Российская Премьер-лига не принадлежит сама себе. Потому что Роспотребнадзор устанавливает свои правила, и не всем клубам комфортно в этих условиях жить. Валера высказал свою точку зрения: он всегда этим отличался. Тут надо сесть и пообщаться и расставить все акценты. Мне не понравилось, что начали собирать комитет по этике. Это неотъемлемая часть футбола. Зачем собирать какие-то дисквалификации? Никто же дословно никого не оскорблял. Просто каждый высказал своё мнение. Ни в словах Карпинах, ни в словах РПЛ оскорблений я не видел. За что дисквалифицировать Валеру?

Продолжать чемпионат или заканчивать досрочно? Продолжать нужно было! Но его смотреть – тяжело. Есть ощущение, что находишься на сборах. Когда полные стадионы, когда болельщики кричат, когда есть хорошая акустика, это другая картина. Что по телевизору, что на стадионе. Нужно было доиграть чемпионат. Я считаю, что это правильно. Да, «Зенит» достоин чемпионства в этом году. Нет вопросов. Но заканчивать преждевременно нельзя было.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 14:34
Больше всех пострадал Оренбург.
Legend 6
Legend 6
16 июля в 13:59
Рулон Гусей дело говорит
Glyba
Glyba
16 июля в 13:15
Гусев никак друг Волеры по бутылке.
Вова Туземец
Вова Туземец
16 июля в 12:45
Неудачники в турнирной таблицы больше всех кричат. Ахахахахаха
shlomo
shlomo
16 июля в 12:43
Толково... Без бравады и шапкозакидательства...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
16 июля в 12:43
Мафия спб делает как лучше зениту че не понятно?
drug01
drug01
16 июля в 12:43
Это верно сказал
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