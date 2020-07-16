Гусев: «Сейчас РПЛ не принадлежит сама себе»

Бывший российский футболист поддержал главного тренера «Ростова» , который недавно раскритиковал РПЛ за организацию чемпионата после рестарта сезона.

Я в принципе Валеру понимаю. Сейчас такой непростой коронавирусный период. И Российская Премьер-лига не принадлежит сама себе. Потому что Роспотребнадзор устанавливает свои правила, и не всем клубам комфортно в этих условиях жить. Валера высказал свою точку зрения: он всегда этим отличался. Тут надо сесть и пообщаться и расставить все акценты. Мне не понравилось, что начали собирать комитет по этике. Это неотъемлемая часть футбола. Зачем собирать какие-то дисквалификации? Никто же дословно никого не оскорблял. Просто каждый высказал своё мнение. Ни в словах Карпинах, ни в словах РПЛ оскорблений я не видел. За что дисквалифицировать Валеру?

Продолжать чемпионат или заканчивать досрочно? Продолжать нужно было! Но его смотреть – тяжело. Есть ощущение, что находишься на сборах. Когда полные стадионы, когда болельщики кричат, когда есть хорошая акустика, это другая картина. Что по телевизору, что на стадионе. Нужно было доиграть чемпионат. Я считаю, что это правильно. Да, «Зенит» достоин чемпионства в этом году. Нет вопросов. Но заканчивать преждевременно нельзя было.