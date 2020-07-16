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Ловчев — о словах Медведева про «Спартак»: «Такой разогрев не нужен»

16 июля 2020, 11:04

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по скандальному видео из раздевалки петербургской команды.

Напомним, что после победного матча с «Краснодаром» нападающий Артем Дзюба, празднуя чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. После Медведев отметил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». 

Вы знаете, это было бы все хорошо, если бы в итоге все выплескивалось на футбольном поле. Если бы футболисты вышли на матч взведенными. Честно вам скажу: в наше время Бесков, Симонян или Старостин перед игрой с «Зенитом» обязательно бы рассказали о словах Александра Медведева, который намекнул, что они собираются драть «Спартак». Закидали бы этими словами на установке. После этого не надо было бы даже настраивать команду «Спартак» на «Зенит». Игроки бы вышли и погнали соперника после такого.

Считаю, что произошло раздувание и без того непростых отношений болельщиков «Зенита» и «Спартака». Зачем? А вы что, не помните, ведь была и поножовщина в истории взаимоотношений с динамовскими болельщиками. Кому это надо? Да, зритель придет, ситуация разогрета, но это не тот разогрев, который нужен. Он может закончиться какой-нибудь трагедией.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ МиХаХа (раскрыть)
16 июля в 15:11
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    16 июля в 14:02
    А может они не на Спартак кривлялись,а на всю восточную Европу?
    номер 12
    номер 12
    16 июля в 13:14
    Федун тоже вчера сказал много лишнего, и что с того? Владельцы клубов подогревают дополнительный интерес к грядущему матчу, это совершенно нормально. В единоборствах и не такое бывает
    leopit
    leopit
    16 июля в 13:13
    И спартачам это нравится....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Boxert (раскрыть)
    16 июля в 12:51
    Гомасапиенс и гомосек, те два в одном, в чемпионате у нас один-абюзД!).
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 12:37
    Действительно:Представителям единого народнохозяйственного нефтегазового комплекса пора помириться,а не делиться на фракции нефть и сопутствующий газ.Вы-братаны по природным основаниям,что вам делить???
    112910415
    112910415
    16 июля в 12:08
    не было никакого разогрева
    попытка вывести из фокуса внимания милые развлечения мужского коллектива
    Binger
    Binger
    16 июля в 12:03
    Трудно представить, что спартак может кого-то погнать.
    Bikcon
    Bikcon
    16 июля в 12:00
    Из-за таких демагогов как ловчев скоро свиньи окажутся в пердиве.
    Adonius
    Adonius
    16 июля в 11:59
    Неужели печальный опыт цска ничему не учит.
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 11:59
    После вчерашней победы все мясные вылезли из свой норы.
    Glyba
    Glyba
    16 июля в 11:58
    Ловчев назвал свиней командой уровня ЛЧ, вся страна хохотала три дня.
    Арбалет
    Арбалет
    16 июля в 11:56
      Boxert
      Boxert
      16 июля в 11:52
      Гомосек у нас в чемпионате один - Жиго.
      kotmyshka
      kotmyshka
      16 июля в 11:52
      Все правильно
      For56tas
      For56tas
      16 июля в 11:49, ред.
      Свиньи опять перед позором всполошились.
      ekliziast
      ekliziast
      16 июля в 11:43
      Дзюба из щипача переквалифицировался в гомосека, похоже.
      Весёлый могильщик
      Весёлый могильщик ответ ekliziast (раскрыть)
      16 июля в 11:42
      Ахахахахаха. Вилков Зенит нагло засудил в последнем матче с Ахматом.
      ekliziast
      ekliziast ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      16 июля в 11:40
      К стати о Вилкове.Правда глаза колет? Или РПЛ не подсобка бомжей?
      МиХаХа
      МиХаХа
      16 июля в 11:36
      Так оно и будет. Зенит сделает со Спартаком больно.
      makkie
      makkie
      16 июля в 11:32
      Какой это разогрев?

      Один балабол ляпнул чушь, посчитав её остроумной.
      А по факту сел в лужу и опростоволосился.
      Фурсенко, Медведев... похоже, в Питере выбирают говорунов, а не адекватных управленцев.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      16 июля в 11:22
      Согласен, что питерские неправы
      А спартаковские не нагнетают обстановку? Эти хэштеги про судейство с намёком на Зенит, слова про Вилкова?
      И это тоже от первого человека от Спартака. Цена кубка очень велика для них, но раздувать такую истерию тоже не стОит. Это всёпередается болельщикам, могут быть неприятности...
      _КоКоС-
      _КоКоС-
      16 июля в 11:21
      Зенит деклассирует Спартак...
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      16 июля в 11:15
      Пусть так дзюбашка азмушку греет
      8anpcc96mkuw
      8anpcc96mkuw
      16 июля в 11:12
      Прав седой абсолютно
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      16 июля в 11:07
      Да ужжж, явно за рамки вышли товарищи.
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