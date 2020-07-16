Ловчев — о словах Медведева про «Спартак»: «Такой разогрев не нужен»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по скандальному видео из раздевалки петербургской команды.

Напомним, что после победного матча с «Краснодаром» нападающий Артем Дзюба, празднуя чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. После Медведев отметил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

Вы знаете, это было бы все хорошо, если бы в итоге все выплескивалось на футбольном поле. Если бы футболисты вышли на матч взведенными. Честно вам скажу: в наше время Бесков, Симонян или Старостин перед игрой с «Зенитом» обязательно бы рассказали о словах Александра Медведева, который намекнул, что они собираются драть «Спартак». Закидали бы этими словами на установке. После этого не надо было бы даже настраивать команду «Спартак» на «Зенит». Игроки бы вышли и погнали соперника после такого.

Считаю, что произошло раздувание и без того непростых отношений болельщиков «Зенита» и «Спартака». Зачем? А вы что, не помните, ведь была и поножовщина в истории взаимоотношений с динамовскими болельщиками. Кому это надо? Да, зритель придет, ситуация разогрета, но это не тот разогрев, который нужен. Он может закончиться какой-нибудь трагедией.