Столыпин: «„Оренбург“ не собирался покидать РПЛ»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал вылет команды из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Считаю, что наша команда не заслуживала вылета из чемпионата России. Мы надеялись сохранить прописку в РПЛ . Но в первой части мы недобрали минимум девять очков по разным причинам. А сейчас коронавирус вмешался. Но мы выполняли все требования, на кого теперь грешить. Есть регламент, который четко прописан, и мы его выполняли. Другим команда разрешали играть с зараженными? Я не хочу на кого-то пенять, я отвечаю только за «Оренбург». Мало ли что у кого было. Лично мы действовали согласно медицинскому регламенту РПЛ , поэтому получили то, что есть. 10 человек еле набирали на матчи. Ясно, что игроки просто оказались не совсем готовы.