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Столыпин: «„Оренбург“ не собирался покидать РПЛ»

16 июля 2020, 11:18

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал вылет команды из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Считаю, что наша команда не заслуживала вылета из чемпионата России. Мы надеялись сохранить прописку в РПЛ. Но в первой части мы недобрали минимум девять очков по разным причинам. А сейчас коронавирус вмешался. Но мы выполняли все требования, на кого теперь грешить. Есть регламент, который четко прописан, и мы его выполняли. Другим команда разрешали играть с зараженными? Я не хочу на кого-то пенять, я отвечаю только за «Оренбург». Мало ли что у кого было. Лично мы действовали согласно медицинскому регламенту РПЛ, поэтому получили то, что есть. 10 человек еле набирали на матчи. Ясно, что игроки просто оказались не совсем готовы.

Что будет дальше с командой? Пока нет ясности. Нам надо разобраться, подвести итоги. Будет ли сразу ставится задача возвращение в РПЛ? Пока ничего не могу сказать. Мы вообще-то не собирались вылетать, и не было каких-то предпосылок. Но некоторые обстоятельства оказались выше нас. Все, что в наших силах, мы сделали. Хочу сказать парням спасибо и за вчерашний матч с «Зенитом», и за игру с «Ростовом». Повторюсь, что вылета мы недостойны.

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Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м
16 июля в 13:25, ред.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    16 июля в 12:59
    Не у всех есть крыша как у Зенита
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 12:32
      ДАША Д
      ДАША Д
      16 июля в 12:25
      Примут Соломоново решение и оставят всех.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd
      16 июля в 12:17
      Спартак судя по всему собирался, но не смог...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      16 июля в 11:50
      Третий гол зенита из офсайда, первый сам себе специально
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      16 июля в 11:45
      Сутормин, Федотов, Деспотович - предпосылок было сколько угодно.
      shlomo
      shlomo
      16 июля в 11:34
      Все правильно!!!!....Все равно, мы будем играть !!!!...а так..Зачем гадать и испепелять нервы.....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      16 июля в 11:24
      А кто собирался?
      STVA 1
      STVA 1
      16 июля в 11:24
      Так получилось однако
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      16 июля в 11:23
      Дюков скажет останутся! Мафия спб
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