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Экс-скаут лондонского «Арсенала»: «Тиль не нравится Тедеско»

16 июля 2020, 21:07

Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров поделился мнением о перспективах полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

Мы можем сделать заключение, что Тедеско Тиль не нравится, а футболист не может переубедить тренера в ходе игр и тренировок. Сомневаюсь, что Тиль плохо работает на тренировках, потому что он — парень ответственный, в то же время он не уступает по уровню другим футболистам «Спартака». Значит, речь идет о тактическом рисунке, в котором голландец не может себя найти и проявить.

Тиль сейчас не востребован, и это говорит о печальном будущем футболиста при Тедеско. Но есть и другой вопрос — будет ли сам Тедеско в «Спартаке» в следующем сезоне? Футболист сейчас понимает, что тренер ему не доверят, и что должны произойти какие-то экстренные перемены, чтобы тренер начал его чаще использовать.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал детали перехода Тиля в «Спартак».

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
17 июля в 00:25
речь идет о печальном будущем кб
Glyba
Glyba
16 июля в 21:18
Гусей не любит с детства.
shlomo
shlomo
16 июля в 21:13
Пипец что творится в Англии......
Columb
Columb
16 июля в 21:12
Что тут поделаешь.
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