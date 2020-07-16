Экс-скаут лондонского «Арсенала»: «Тиль не нравится Тедеско»

Бывший скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров поделился мнением о перспективах полузащитника «Спартака» .

Мы можем сделать заключение, что Тедеско Тиль не нравится, а футболист не может переубедить тренера в ходе игр и тренировок. Сомневаюсь, что Тиль плохо работает на тренировках, потому что он — парень ответственный, в то же время он не уступает по уровню другим футболистам «Спартака». Значит, речь идет о тактическом рисунке, в котором голландец не может себя найти и проявить.

Тиль сейчас не востребован, и это говорит о печальном будущем футболиста при Тедеско. Но есть и другой вопрос — будет ли сам Тедеско в «Спартаке» в следующем сезоне? Футболист сейчас понимает, что тренер ему не доверят, и что должны произойти какие-то экстренные перемены, чтобы тренер начал его чаще использовать.