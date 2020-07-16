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Масалитин: «„Краснодар“ лучше остальных выглядит для Лиги чемпионов»

16 июля 2020, 20:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе между «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА за места в зоне Лиги чемпионов.

Команды начнут матч в позиционных атаках, игра будет до первого гола. Дальше команды будут вынуждены раскрыться и играть более остро. Если до конца будет неопределённость – ЦСКА нужно будет рисковать. Всё-таки на кону стоит Лига чемпионов, да и второе место – $ 25 млн. В сложившейся ситуации не всё зависит от ЦСКА, есть ещё «Краснодар». Но скажу так: если бы в «Локомотиве» был Юрий Сёмин, вопрос со вторым местом был бы уже закрытым. Клуб давно бы себе обеспечил участие в главном турнире Европы.

В матче «Локомотив» — ЦСКА будут ошибки, главное — кто как ими воспользуется. Обе команды подошли в равных условиях. Главное, чтобы всё решилось на поле, а не в кабинетах и не VAR всё решал. Последнее время VAR выглядит не очень хорошо. Достаточно вспомнить ситуацию со «Спартаком». Может, стоит что-то поменять, не конкретизирую на красно-белых, а говорю в общем. Решения принимаются неоднозначные, вычисляют каждый сантиметр. Это не красит футбол, ничего бы страшного не случалось, если бы решения принимались в сторону атакующих.

Если рассуждать о том, кто из тройки — «Локомотив», ЦСКА или «Краснодар» — выглядит лучше для Лиги чемпионов, я бы сказал, что «Краснодар». По составу и организации работы. У ЦСКА есть проблемы с составом и финансами, также стоит вопрос с трансферами. Если «армейцы» начнут играть на два фронта таким составом, опять будет провал. У «Локомотива» то же самое, у них есть основная обойма игроков, но её нужно омолаживать. Более-менее смотрится «Краснодар», который уверенно выглядит в плане состава, да с финансами у них всё в порядке.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 июля в 21:25
Ну хз, Локо поинтереснее смотрится.
Adonius
Adonius
16 июля в 21:19
В этом он абсолютно прав.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
16 июля в 21:11
7 матчей за Спартак в чемпионатах России ,137 в первенствах СССР и России за ЦСКА - и после этого он "хрюща"? Надо бы некоторым лучше знать историю любимого клуба
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 июля в 20:44
Мы уже видели "Краснодар" в ЛЧ против команды, которую собрали из свободных агентов. 1-6 вроде?

А недавно мы опять видели, как "Рубин", тоже собранный из свободных агентов, не дал им ничего сделать.

Когда возьмут тренера или через лет 15, когда Мусаев обучится, можно будет и в ЛЧ.
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 20:43
    МиХаХа
    МиХаХа
    16 июля в 20:40
    Краснодар и Зенит должны представлять Россию.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 20:32
    Много лишних букв!!!
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