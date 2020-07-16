Масалитин: «„Краснодар“ лучше остальных выглядит для Лиги чемпионов»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе между «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА за места в зоне Лиги чемпионов.

Команды начнут матч в позиционных атаках, игра будет до первого гола. Дальше команды будут вынуждены раскрыться и играть более остро. Если до конца будет неопределённость – ЦСКА нужно будет рисковать. Всё-таки на кону стоит Лига чемпионов, да и второе место – $ 25 млн. В сложившейся ситуации не всё зависит от ЦСКА , есть ещё «Краснодар». Но скажу так: если бы в «Локомотиве» был Юрий Сёмин, вопрос со вторым местом был бы уже закрытым. Клуб давно бы себе обеспечил участие в главном турнире Европы.

В матче «Локомотив» — ЦСКА будут ошибки, главное — кто как ими воспользуется. Обе команды подошли в равных условиях. Главное, чтобы всё решилось на поле, а не в кабинетах и не VAR всё решал. Последнее время VAR выглядит не очень хорошо. Достаточно вспомнить ситуацию со «Спартаком». Может, стоит что-то поменять, не конкретизирую на красно-белых, а говорю в общем. Решения принимаются неоднозначные, вычисляют каждый сантиметр. Это не красит футбол, ничего бы страшного не случалось, если бы решения принимались в сторону атакующих.