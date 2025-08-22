Глушаков выразил надежду на возвращение клубов на международную арену

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

У каждого мальчишки мечта играть за сборную России. У нас она исполнилась. Мы играли на чемпионатах мира и Европы. Многие наши футболисты, которые сейчас играют в РПЛ , пока не имели возможности выступать на международных турнирах. Наверняка им тяжело. Но есть товарищеские матчи сборной России и игра за клубы. Надеюсь, чуть попозже будут еврокубки и сборная тоже будет выступать на международном уровне.