Глушаков выразил надежду на возвращение клубов на международную арену

вчера, 19:26

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков поделился мнением о возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

У каждого мальчишки мечта играть за сборную России. У нас она исполнилась. Мы играли на чемпионатах мира и Европы. Многие наши футболисты, которые сейчас играют в РПЛ, пока не имели возможности выступать на международных турнирах. Наверняка им тяжело. Но есть товарищеские матчи сборной России и игра за клубы. Надеюсь, чуть попозже будут еврокубки и сборная тоже будет выступать на международном уровне.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:53
Что, Денис, тяжело без футбола? Ты хоть лицензию тренера получил? Живёшь без цели... А Романцев, в твоём возрасте, уже Спартаком руководил.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:36
Лучше бы рассказал когда в Спартак вернётся.
lotsman
lotsman
вчера в 19:30
Не скоро это ещё будет, ой не скоро.
