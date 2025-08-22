«Ахмат» вдевятером в гостях сыграл вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.
На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Жорди Томпсон. На 5-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура. На 45-й минуте Томпсон оформил дубль. На 47-й минуте полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва сократил отставание в счёте, а на 56-й минуте защитник Максим Сидоров сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев.
«Оренбург» идёт на 8-м месте (6 очков), «Ахмат» занимает 7-е место (7 очков).
Счёт на табло увидел и подумал, что сегодня команда Слишковича, которому я симпатизирую, доведёт матч до победы.
Ага... В ОБЕ РУКИ!
КРАСИВЕЙШИЕ ГОЛЫ играя вдесятером, и, главное, исходя из ситуации на поле, забил Ахмат, причём, после этих голов всё равно было неясно, как матч завершится.
И тут откуда не возьмись - ГЛАВНЫЙ АРБИТР!!!
Сломал Ахмату всю игру, удалив Садулаева, хотя, на мой взгляд, было достаточно и предупреждение вынести.
Хотя сначала, даже после того, как Ахмат остался вдевятером, ещё не всё было ясно.
А уже чуть позже возник второй вопрос: забьёт Оренбург победный или так вничью матч завершится?
Не забил...
В общем, играли ДВЕ ТРЕНЕРСКИЕ КОМАНДЫ, но, как мне кажется, тренер Черчесов переиграл тренера Слишковича, и не случись это непонятное удаление Садулаева, то как знать, как знать...
РЕЗЮМИРУЮ:
1. Благодарю обе команды за ОТЛИЧНЫЙ МАТЧ.
2. ЧЕРЧЕСОВА - В ЗЕНИТ!!! ))
