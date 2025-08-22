 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ахмат» вдевятером в гостях сыграл вничью с «Оренбургом»

вчера, 20:00
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Жорди Томпсон. На 5-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура. На 45-й минуте Томпсон оформил дубль. На 47-й минуте полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва сократил отставание в счёте, а на 56-й минуте защитник Максим Сидоров сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев.

«Оренбург» идёт на 8-м месте (6 очков), «Ахмат» занимает 7-е место (7 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кристал Пэлас» одолел «Фредрикстад» в квалификации Лиги конференций
21 августа
ПАОК с Чаловым и Оздоевым уступил «Риеке» в квалификации Лиги Европы
21 августа
«Фиорентина» разгромила «Полесье» в первом матче квалификации ЛК
21 августа
Медийный «БроукБойз» переиграл «Авангард» в Кубке России. У Смолова гол
21 августа
Дубль Суареса с пенальти принёс «Интер Майами» победу над клубом «Тигрес»
21 августа
«Селтик» и «Кайрат» не выявили победителя в матче отбора ЛЧ
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:45
Все хором наехали на судей. А судьи свою работу выполнили, как обещали.))
Не их вина, что в Оренбурге гл.тренер и т.н. футболисты, не умеют реализовывать численное большинство в 2 игрока и удерживать преимущество в 2 гола.
А Тереку и Черчесову респект.
w3pgfz48nwaa
w3pgfz48nwaa
вчера в 21:34
Ведя в счёте и имея такое численное преимущество, конечно надо выигрывать
a-league
a-league
вчера в 21:23
Мерзкое судейство в отношении Ахмата
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Ну видите, в Спартак на обучение только бездарных берут, раз Слишковича не взяли значит талантливый))) По крайней мере точно хочется чтобы так было, чтобы потом как с Эмери сидели там на бочках своих с нефтью и кусали локти отрицая факты и закрывая глаза до смешного. А так пока что можно констатировать что у Владимира случаются глупые ошибки, посмотрим будут ли повторяться как у Станковича)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:02
Опыта ему не хватает, умения сыграть по счету. Черчесов нашел нужные слова, а главное- нашел слабости в игре соперника, уязвимые места и сыграл на них. Ну ничего, талант у Слишковича безусловно есть, со временем придёт и игра...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:54
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 20:39
    Печально что Оренбург потерял верные 2 очка, никак не занести эту игру в актив Слишковичу несмотря на то что очко было заработано. Матч длится 90, а не 45 минут. Будем надеяться Владимир и ко усвоят этот урок и в будущем не будут упускать свои победы.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 20:36
    Оренбург провел хороший первый тайм, забил два прекрасных гола, еще и Касинтура помог. Ничего не предвещало беды..... Исмаэл и Сидоров, конечно, не забивали такое несколько лет, но "Ахмат" действительно заслужил эту ничью. Удаление Садулаева - позорище, после которого выигрывать было даже немного неприлично.
    Termez Zidan
    Termez Zidan
    вчера в 20:32
    Надо учиться нашему Спартаку,так играть до конца,а то последнее время много удалений у красно белых. Надо биться до конца.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 20:28
    КраснуюСадулаеву надо оспорить по любому и еще ряд моментов.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 20:22
    Ахмату сегодня можно ставить 5+.
    Но так бывает не всегда. Команда крепкий середняк РПЛ.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 20:22
    Уберите пожалуйста с ветки юзера, у которого язык заплетается...))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 20:21, ред.
    ничья более чем достойный результат.
    но первый тайм просто отстой. так играть нельзя.
    не дома, не в гостях.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 20:21
    Ахмат очень достойно выглядел!

    Лече ТОП игрок европейского уровня!

    Подскажите Оренбургу, пусть заявиться в чемпионат Казахстана...)
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:18, ред.
    Ну, откровенно говоря, сегодня игрокам Ахмата очень фартило с этими дальними ударами в ворота Оренбурга: второй гол Сидорова я тоже считаю за забитый дальним ударом, поскольку бил-то он по диагонали штрафной в дальний угол.
    И ПОПАЛ! )
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:16
    Иногда тренер не сможет так мотивировать команду, как удаление игрока.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:14
    Моральная победа Ахмат, однозначно!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 20:11
    Оренбург сыграл по спартаковский
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:11
    Смотрел только 2-й тайм: каюсь - забыл...
    Счёт на табло увидел и подумал, что сегодня команда Слишковича, которому я симпатизирую, доведёт матч до победы.
    Ага... В ОБЕ РУКИ!
    КРАСИВЕЙШИЕ ГОЛЫ играя вдесятером, и, главное, исходя из ситуации на поле, забил Ахмат, причём, после этих голов всё равно было неясно, как матч завершится.
    И тут откуда не возьмись - ГЛАВНЫЙ АРБИТР!!!
    Сломал Ахмату всю игру, удалив Садулаева, хотя, на мой взгляд, было достаточно и предупреждение вынести.
    Хотя сначала, даже после того, как Ахмат остался вдевятером, ещё не всё было ясно.
    А уже чуть позже возник второй вопрос: забьёт Оренбург победный или так вничью матч завершится?
    Не забил...
    В общем, играли ДВЕ ТРЕНЕРСКИЕ КОМАНДЫ, но, как мне кажется, тренер Черчесов переиграл тренера Слишковича, и не случись это непонятное удаление Садулаева, то как знать, как знать...

    РЕЗЮМИРУЮ:
    1. Благодарю обе команды за ОТЛИЧНЫЙ МАТЧ.
    2. ЧЕРЧЕСОВА - В ЗЕНИТ!!! ))
    Capral
    Capral
    вчера в 20:11, ред.
    Надо отдать должное чабану, он сумел не сломаться, оказавшись, даже в таком ужасном положении. В гостях, оставшись вдевятером, отыграться с 0:2- это дорогого стоит!!! Ну и голы хороши, особенно первый! Он хоть и шальной, но красив!
    Отдадим должное Ахмату- героическая команда, волевая!!!
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 20:11
    Ахмат крепчает при Саламыче.Достойно
    nubom
    nubom
    вчера в 20:10
    Ахмат показал за какую команду играют настоящие мужики...
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 20:05
    Проблемы с дисциплиной в Ахмате...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:02
    Мда уж.....не обыграть девятерых дома- это наверно позор какой-то!!!
    Хорошие голы сегодня получились))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     