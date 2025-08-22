«Ахмат» вдевятером в гостях сыграл вничью с «Оренбургом»

1755882047

вчера, 20:00

«Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ .

На 1-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Оренбурга» Жорди Томпсон. На 5-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура. На 45-й минуте Томпсон оформил дубль. На 47-й минуте полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва сократил отставание в счёте, а на 56-й минуте защитник Максим Сидоров сравнял счёт. На 63-й минуте красную карточку получил нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев.

«Оренбург» идёт на 8-м месте (6 очков), «Ахмат» занимает 7-е место (7 очков).