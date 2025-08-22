 
«Челси» установил стартовую цену за Николаса Джексона в 92,5 млн евро

вчера, 19:13

«Челси» готов продать нападающего Николаса Джексона.

Лондонский клуб установил стартовую цену за сенегальца в размере 92,5 млн евро. В подписании форварда заинтересованы «Бавария», «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которые надеются, что «синие» будут готовы отдать игрока в аренду в конце летнего трансферного окна.

Однако «Челси» не заинтересован в том, что отдавать Джексона в аренду конкурентам из АПЛ.

Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:49
Стартовая 93млн???))) Дальше на повышение??)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 06:58
Челси же от него избавляются, зачем цену в 2 раза выше ставить?
YNWA
YNWA
вчера в 20:27
Какой дурак купит его за такие деньги!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:49
то МЮ, то Челси...не умеют продавать игроков.
скоро Джексон присоединится к Санчо, Антони с Гарначо.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:25
Кто купит это дерево
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 19:22
Не слабо Челси хочет поиметь. Тяжко будет впарить, уступят в цене
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:20
Почти цены за игрока ...интересно будет ли покупатель?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
При цене в 50 млн почти в два раза больше просят! Молодцы!)))
