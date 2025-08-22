«Челси» установил стартовую цену за Николаса Джексона в 92,5 млн евро

«Челси» готов продать нападающего Николаса Джексона.
Лондонский клуб установил стартовую цену за сенегальца в размере 92,5 млн евро. В подписании форварда заинтересованы «Бавария», «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которые надеются, что «синие» будут готовы отдать игрока в аренду в конце летнего трансферного окна.
Однако «Челси» не заинтересован в том, что отдавать Джексона в аренду конкурентам из АПЛ.
скоро Джексон присоединится к Санчо, Антони с Гарначо.
