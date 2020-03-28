«Арсенал» планирует установить бронзовую статую в честь Венгера

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сегодня, 08:49

Руководство «Арсенала» планирует поставить статую возле стадиона «Эмирейтс» в честь бывшего главного тренера .

Сообщается, что «канониры» также могут назвать одну из трибун арены в честь француза. Ранее ходили слухи, что «Арсенал» хочет организовать прощальный матч для Венгера.