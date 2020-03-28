«Арсенал» планирует установить бронзовую статую в честь Венгера

Руководство «Арсенала» планирует поставить статую возле стадиона «Эмирейтс» в честь бывшего главного тренера Арсена Венгера.
Сообщается, что «канониры» также могут назвать одну из трибун арены в честь француза. Ранее ходили слухи, что «Арсенал» хочет организовать прощальный матч для Венгера.
Не очень люблю прощальные матчи...ибо ненастоящие они....да и какая то доля печали по невозвратности прошедшего в них....
А памятник и трибуна в честь Арсена - вещь правильная...
Не очень люблю прощальные матчи...ибо ненастоящие они....да и какая то доля печали по невозвратности прошедшего в них....
А памятник и трибуна в честь Арсена - вещь правильная...
Венгер является первым иностранным тренером в Англии (то есть тренер не из Великобритании), клуб которого выиграл национальный чемпионат, а также первым иностранным тренером в Англии, кому удалось сделать «золотой дубль» — выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Первый иностранный тренер, признанный в этой стране «тренером года».
Венгер является первым иностранным тренером в Англии (то есть тренер не из Великобритании), клуб которого выиграл национальный чемпионат, а также первым иностранным тренером в Англии, кому удалось сделать «золотой дубль» — выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Первый иностранный тренер, признанный в этой стране «тренером года».
P.s. если вы понимаете о чем я..))
P.s. если вы понимаете о чем я..))