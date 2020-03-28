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«Арсенал» планирует установить бронзовую статую в честь Венгера

сегодня, 08:49

Руководство «Арсенала» планирует поставить статую возле стадиона «Эмирейтс» в честь бывшего главного тренера Арсена Венгера.

Сообщается, что «канониры» также могут назвать одну из трибун арены в честь француза. Ранее ходили слухи, что «Арсенал» хочет организовать прощальный матч для Венгера.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:15
здесь никаких вопросов не возникает, кроме одного: давно пора и надо было раньше!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:06
Похвально...
Не очень люблю прощальные матчи...ибо ненастоящие они....да и какая то доля печали по невозвратности прошедшего в них....
А памятник и трибуна в честь Арсена - вещь правильная...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:05
Respect!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:54
Тоскуют по Арсену безтрофейные )))
particular
particular
сегодня в 09:49, ред.
С Венгером связана целая эпоха клуба... Заслуженное достойно памяти в бронзе...
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ
СЕРЫЙ KАРДИНАЛ ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:48
Размеры статуи будут 4х4 метра. P.s. если вы понимаете о чем я..))
Понимаем о чём ты, но Арсен Венгер заслужил. 22 года в Арсенале!

Венгер является первым иностранным тренером в Англии (то есть тренер не из Великобритании), клуб которого выиграл национальный чемпионат, а также первым иностранным тренером в Англии, кому удалось сделать «золотой дубль» — выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Первый иностранный тренер, признанный в этой стране «тренером года».
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:40
Размеры статуи будут 4х4 метра.

P.s. если вы понимаете о чем я..))
ДСА
ДСА
сегодня в 09:40
Надо серебряную статую
112910415
112910415
сегодня в 09:35
Странно,что такой статуи еще нет !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:34
И рядом трофеи, которых не заработал.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:13
Арсен заслужил
drug01
drug01
сегодня в 09:06
Важное дело
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