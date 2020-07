Бундеслига поздравила Холанда с днём рождения, опубликовав его лучшие голы

Сегодня, 21 июня, празднует свой день рождения нападающий дортмундской «Боруссии» . Норвежскому форварду исполнилось 20 лет.

Официальный твиттер Бундеслиги поздравил Холанда с юбилеем, опубликовав пять лучших голов, которые норвежец забил в составе «шмелей».

Celebrating the big 2️⃣0️⃣ with 5⃣ of his very best 🎉



Happy Birthday, Erling Haaland! 🥳 pic.twitter.com/uIiK8gL5jX