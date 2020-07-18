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Евсеев: «Желаю Газизову больших успехов и, конечно же, любви болельщиков»

18 июля 2020, 11:38

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который недавно получил должность в «Спартаке».

Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения!

Прежде всего, хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше. Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их.

Прежде всего, хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и, конечно же, любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей.
Радуюсь и буду радоваться вашим успехам.

Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх.

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Все комментарии
Yurza
Yurza
18 июля в 14:04
Хорошо, если полгода промучается.
makkie
makkie
18 июля в 13:56, ред.
Я бы пожелал Газизову в первую очередь здоровья и крепких нервов!
А во вторую - оберег от самодурства Федуна.
Карреру тоже болельщики обожали, но его уволили и не поперхнулись.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
18 июля в 13:36
Ненадолго! Скоро в Спартаке пересечётесь снова! )))
Nafnafik
Nafnafik
18 июля в 12:09
В спартаке не бывает любви.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 11:47
Нормально все будет...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 11:47
Психического здоровья и стрессоустойчивости
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