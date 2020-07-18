Евсеев: «Желаю Газизову больших успехов и, конечно же, любви болельщиков»

Главный тренер «Уфы» поздравил с днем рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который недавно получил должность в «Спартаке».

Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения!

Прежде всего, хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше. Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их.

Прежде всего, хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и, конечно же, любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей.

Радуюсь и буду радоваться вашим успехам.

Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх.