Евсеев: «Желаю Газизову больших успехов и, конечно же, любви болельщиков»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который недавно получил должность в «Спартаке».
Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения!
Прежде всего, хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше. Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их.
Прежде всего, хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и, конечно же, любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей.
Радуюсь и буду радоваться вашим успехам.
Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх.
А во вторую - оберег от самодурства Федуна.
Карреру тоже болельщики обожали, но его уволили и не поперхнулись.
А во вторую - оберег от самодурства Федуна.
Карреру тоже болельщики обожали, но его уволили и не поперхнулись.