«Сделаем всё, чтобы победить „Зенит“». Спартаковцы поздравили Газизова

Футболисты «Спартака» поздравили генерального директора клуба Шамиля Газизова с 52-летием.

Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!

А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.

Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!