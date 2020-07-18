«Сделаем всё, чтобы победить „Зенит“». Спартаковцы поздравили Газизова

Футболисты «Спартака» поздравили генерального директора клуба Шамиля Газизова с 52-летием.
Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!
А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.
Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!
Завтра, 19 июля, «Спартак» встретится с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
🎉Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!
Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье😉 pic.twitter.com/t21mKlsS22
С днём рождения Шамиль! Удачи твоей команде, а за одно и нам болельщикам.
С днём рождения Шамиль! Удачи твоей команде, а за одно и нам болельщикам.
Сегодня 14:47
Большие сомнения что сможете сделать все возможное.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.
Разве счет 4-0 до сих пор не убедил.
Сегодня 14:47
Большие сомнения что сможете сделать все возможное.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.
Разве счет 4-0 до сих пор не убедил.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192763/gazizov-shamil
Если на футбольном поле в честной борьбе - то всегда пожалуйста, только этого и ждем! А если в какой-то подковерной игре (с отстранением от матча Азмуна, Дзюбы и т.д. и т.п.) - такой футбол нам (болельщикам) и на фиг не нужен!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192763/gazizov-shamil
Если на футбольном поле в честной борьбе - то всегда пожалуйста, только этого и ждем! А если в какой-то подковерной игре (с отстранением от матча Азмуна, Дзюбы и т.д. и т.п.) - такой футбол нам (болельщикам) и на фиг не нужен!!!
Сыграйте так, чтобы болельщикам не в чем было вас упрекнуть.
Сыграйте так, чтобы болельщикам не в чем было вас упрекнуть.
Оно и понятно,не один пуд соли вместе сожрали.
Оно и понятно,не один пуд соли вместе сожрали.