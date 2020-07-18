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«Сделаем всё, чтобы победить „Зенит“». Спартаковцы поздравили Газизова

18 июля 2020, 13:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты «Спартака» поздравили генерального директора клуба Шамиля Газизова с 52-летием.

Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!

А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.

Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!

Завтра, 19 июля, «Спартак» встретится с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
18 июля в 21:32
К большому сожалению и в нормальные времена Спартак отличался со знаком минус в период дней рождений и памятных дат.Сегодня для Спартака время очень тяжёлое.....
autochthon
autochthon
18 июля в 21:07
Кто это пишет? Чел в Спаме без году неделя, а очко начали лизать...
Байкал-38.
Байкал-38.
18 июля в 18:58
Галстук Газизову подарили и будя!
Сп62
Сп62
18 июля в 16:27
А что ещё желать на день рождения, не поражения же.
С днём рождения Шамиль! Удачи твоей команде, а за одно и нам болельщикам.
PiterGrad
PiterGrad
18 июля в 16:05
а что за ажиотаж вокруг этого матча??? Встречается лидер лиги и середняк с 9ого места...это как Юве с Вероной,ну или Реал с Гранадой,Бавария с Фйнтрахтом...не велекие матчи ну Ливер с Арсеналом( тут нормас еще). Думаю мясные завтра опустятся на землю..а то все летают где-то
112910415
112910415
18 июля в 15:39
Не очень-то верится,что спартаковцы будут творить чудеса. Вероятно,скромно пролезут в финал через послематчевые пенальти ... )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 июля в 15:29
Меньше трёпа ,больше дела !
Romkurch
Romkurch
18 июля в 15:00
oFANATo
Сегодня 14:47
Большие сомнения что сможете сделать все возможное.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.

Разве счет 4-0 до сих пор не убедил.
oFANATo
oFANATo
18 июля в 14:47
Большие сомнения что сможете сделать все возможное.
Бомжи уже и значки с победой заранее заказали. Значит знают, что админресурс не подведёт.
Хиромант
Хиромант
18 июля в 14:37
А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1192763/gazizov-shamil

Если на футбольном поле в честной борьбе - то всегда пожалуйста, только этого и ждем! А если в какой-то подковерной игре (с отстранением от матча Азмуна, Дзюбы и т.д. и т.п.) - такой футбол нам (болельщикам) и на фиг не нужен!!!
МиХаХа
МиХаХа
18 июля в 14:37
Мечтать не вредно
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
18 июля в 14:30
Спартак готовится к этой битве как последний бой. Зенит скромненько с разгромом победит.
drug01
drug01
18 июля в 14:20
Видно галстук зашотоаили
311
311
18 июля в 14:18
Посмотрим, как нынче поздравляют в Спартаке!)
Дикий мужчина
Дикий мужчина
18 июля в 14:18
Ну да, три дня в команде уже свой, гыгы. Постановка театральная. Зенит уже значки выпустил, один Шамилю подарите. Хороший подарок и недорогой.
Caniggia
Caniggia
18 июля в 14:13
Вполне возможно, что подарок действительно состоится. Зенит поплатится за свою самоуверенность и Спартак победит по пенальти.
makkie
makkie
18 июля в 14:12
Меньше слов - больше дела!
Сыграйте так, чтобы болельщикам не в чем было вас упрекнуть.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 июля в 14:12
такие наивные
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 июля в 14:11
Чувствуется,что любят гендира.
Оно и понятно,не один пуд соли вместе сожрали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 14:07
Болтаете то вы усердно...
beefs
beefs
18 июля в 14:04
да, если бы все было так просто...
Смольчик
Смольчик
18 июля в 14:02
Скоро выгонят или сам сбежит.
Армейская душа
Армейская душа
18 июля в 14:00
"Уиииии! Уииииии!" - дословно процитировало издание
Mangur
Mangur
18 июля в 13:57
Удачи
Romkurch
Romkurch
18 июля в 13:57
Так же перед матчем с Тамбовом говорили.
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