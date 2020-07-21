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Бекхэм поддержал «Интер Майами», который проиграл 5 стартовых матчей

21 июля 2020, 10:13

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал свой клуб, который потерпел пять поражений подряд в MLS is back.

Иногда дорога длинная и необходимо сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал», Ла Лига и Премьер-Лига не были созданы за один день. Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы добиваться результатов, но, когда у них это получаются, все трудные времена кажутся далекими. Важно задуматься о том, чего мы смогли добиться за все это время. Я горжусь своей командой, нашим клубом и замечательными фанатами. Терпение — это добродетель.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 10:55
Есть там теперь мальчики для битья.
karnager
karnager
21 июля в 10:35
Если интер майями проиграет 43 стартовых игры подряд, то как минимум русскоязычное сообщество это не забудет никогда, Дэвид )
a7yup7any3ty
a7yup7any3ty
21 июля в 10:25
Интер он и в Майами интер
Угадайте кто
Угадайте кто
21 июля в 10:24
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.)
Додумались же так команду назвать)
Lukajs
Lukajs
21 июля в 10:14
Это его дело.
shlomo
shlomo
21 июля в 10:14
Полоса неудач обязательно пройдет
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