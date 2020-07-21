Бекхэм поддержал «Интер Майами», который проиграл 5 стартовых матчей

Совладелец «Интер Майами» поддержал свой клуб, который потерпел пять поражений подряд в MLS is back.

Иногда дорога длинная и необходимо сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал», Ла Лига и Премьер-Лига не были созданы за один день. Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы добиваться результатов, но, когда у них это получаются, все трудные времена кажутся далекими. Важно задуматься о том, чего мы смогли добиться за все это время. Я горжусь своей командой, нашим клубом и замечательными фанатами. Терпение — это добродетель.