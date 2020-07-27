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Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ нужен вратарь получше»

вчера, 10:14

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что английскому клубу нужно подыскать нового голкипера. 

Никогда не был большим поклонником Де Хеа. Он совершает слишком много ошибок, которые стоят МЮ важных очков. Если они хотят бороться за титул АПЛ, им нужен вратарь получше.

Не знаю, в чем проблема голкипера. Нападающих убирают из состава или продают, то же самое касается полузащитников, но по какой-то причине они считают, что проблема с вратарём может подождать. Футбол так не работает. Все видели, насколько лучше стал «Ливерпуль», когда сменил голкипера.

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Van Vanovich
Van Vanovich ответ Carradona (раскрыть)
вчера в 17:25
)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:55
А ранее Де Хеа в одиночку практически на своём горбу тащил МЮ в предыдущих сезонах делая невероятные сейвы и не давал манкам пасть ещё ниже, а теперь продать...как минимум шанса заслуживает, к тому же ему 29 лет только.
311
311
вчера в 14:37
Зарплату мечты выбил себе, что ещё надо!)
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
вчера в 13:52
Да пошел ты на••• старый осёл
galem72
galem72
вчера в 12:27
Де Хеа просто перегорел в Юнайтед и на былой уровень уже не вернётся. Лучше продать и выручить за него хоть что-то сейчас, чем мучиться на его косяках и просто так отдать потом. Тем более в запасе сейчас сидит отменный кипер с такой же потенциальной подменой в лице Хенды.
Carradona
Carradona
вчера в 11:59
С Челси бартер организуйте
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 10:35
Не согласен с Кином, что нужно резко менять. Можно посмотреть еще сезон, а Хендерсона оставить в аренде на год в Шеффилде , если Давид будет ошибаться то тогда стоит его поменять на Дина, если англичанин также будет хорошо играть. Поэтому имея вариант с возможным прогрессом Хендерсона не стоит покупать вратаря.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 10:22
Верно говорит.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:20
Можно еще добавить: и подешевле.
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