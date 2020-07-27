Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ нужен вратарь получше»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что английскому клубу нужно подыскать нового голкипера.

Никогда не был большим поклонником Де Хеа. Он совершает слишком много ошибок, которые стоят МЮ важных очков. Если они хотят бороться за титул АПЛ , им нужен вратарь получше.

Не знаю, в чем проблема голкипера. Нападающих убирают из состава или продают, то же самое касается полузащитников, но по какой-то причине они считают, что проблема с вратарём может подождать. Футбол так не работает. Все видели, насколько лучше стал «Ливерпуль», когда сменил голкипера.