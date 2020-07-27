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Евсеев: «Соперники стали совершенно иначе воспринимать „Уфу“»

вчера, 20:07

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме поделился ожиданиями от нового сезона. В минувшем чемпионате России уфимцы заняли 9-е место.

Сегодня начинаем новую жизнь. Собрались на «Нефтянике» и ровно за 2 недели до старта сезона начинаем готовиться к нему.

Дали ребятам несколько дней на отдых, чтобы все мысли у них были теперь только о новом сезоне.

Не сомневаюсь, что он будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе, и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже.

Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
сегодня в 00:56
Что за чушь несет, мания величия?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:38
Непонятно с чего он взял что к Уфе теперь будет какое-то другое отношение.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:52
Скорее Атлетико))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:09
Больше всех удивился спартак, в итоге оказался выше Уфы.
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:43
Чем быстрее развалится этот двухэтажный автобус, тем лучше для российского футбола. Просто тошнит от этого Евсеева.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 20:30
Когда уже Евсеева погонят, перспектив никаких у команды.
swift stream
swift stream
вчера в 20:25
Раньше воспринимали как ПАЗик, теперь как ЛИАЗ.
beefs
beefs
вчера в 20:24
но о себе не забыл, леща кинул...
shlomo
shlomo
вчера в 20:08
Это хорошо, но не надо мнить себя Реалом...:)))
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