Евсеев: «Соперники стали совершенно иначе воспринимать „Уфу“»

Главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме поделился ожиданиями от нового сезона. В минувшем чемпионате России уфимцы заняли 9-е место.

Сегодня начинаем новую жизнь. Собрались на «Нефтянике» и ровно за 2 недели до старта сезона начинаем готовиться к нему.

Дали ребятам несколько дней на отдых, чтобы все мысли у них были теперь только о новом сезоне.

Не сомневаюсь, что он будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе, и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных тоже.

Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам.