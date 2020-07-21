Федун не намерен увольнять Тедеско, однако не согласен с позицией тренера

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21 июля 2020, 00:29

Владелец «Спартака» Леонид Федун не собирается увольнять главного тренера команды после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.

Однако по информации источника, у руководства «Спартака» есть вопросы к подходу немецкого тренера по формированию состава.

Отмечается, что в клубе недовольны тем, что в матче против «Зенита» Тедеско выпустил в стартовом составе молодых Гапонова, Маслова и Умярова, при этом оставив на скамейке запасных Ещенко, Кутепова и Рассказова.

По мнению руководителей «Спартака», такие матчи – не та ситуация, в которой можно наигрывать молодёжь.