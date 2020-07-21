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Федун не намерен увольнять Тедеско, однако не согласен с позицией тренера

21 июля 2020, 00:29

Владелец «Спартака» Леонид Федун не собирается увольнять главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.

Однако по информации источника, у руководства «Спартака» есть вопросы к подходу немецкого тренера по формированию состава.  

Отмечается, что в клубе недовольны тем, что в матче против «Зенита» Тедеско выпустил в стартовом составе молодых Гапонова, Маслова и Умярова, при этом оставив на скамейке запасных Ещенко, Кутепова и Рассказова.

По мнению руководителей «Спартака», такие матчи – не та ситуация, в которой можно наигрывать молодёжь.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
25 июля в 21:52
С чего вы взяли, что Федун лезет в тренерские дела. Он просто выразил сожаление по составу на кубок. Многие эксперты его в этом также поддерживают. Дискуссия всегда полезна всем сторонам.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 16:34
Федун не намерен увольнять Тедеско, однако не согласен с позицией тренера
Ну так поменяйте позицию..камасутра в помощь....
Хиромант
Хиромант ответ mat73 (раскрыть)
21 июля в 14:41
Не выйдет, там лицензия нужна! Да он и игроков-то своих не всех по именам знает...
alexando1974
alexando1974
21 июля в 13:40
тренер знает кого ставить! нех лезть Федун опять лезет куда ему не надо!
eugenpauk
eugenpauk
21 июля в 13:00
Не секрет, что в плане продвижения молодежи в игру Бундеслига впереди всех, особенно Дортмунд и если учесть , что Спартак не работает , ради продажи талантов, тогда Тедеско прав и полностью, кто играл знает чего стоят такие игры. Если цель Спартака сиюминутные трофеи ЧР и КР, то берите бюджет закупайтесь и в 2 сезона , а-ля Зенит обеспечен( не забудьте судей), но нам Спартачам нужна команда, которая покажет игру и результат, поэтому профессионализм Тедеско сомнений не вызывает, но немного не хватит там, где есть тонкости и здесь важен менталитет и язык. Гвардиола помните как шпрехал ?
Люсьен Фавре , каждый тренер в Германии немецкий язык, в Англии английский, Зидан по - испански и т.д. Язык определяет понимание, а не наоборот . Всем удачи
Не Ярцев
Не Ярцев
21 июля в 12:56
...г-н. Федун - какой Ещенко? какой Кутепов????...это люди-катастрофы с поясами непредсказуемости и шутовства...впрочем, наоборот - предсказуемые Никакие...и то, что Рассказова - Мистера Пас Назад не было на поле - тоже маленькое, но счастье...Тедеско - молодец!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 11:48
Поэтому не удивлён, что в команде за 14 лет сменилось более десятка главных тренеров. Оказывается, г-н Федун лучше Тедеско знает, кто должен выходить на поле. Одним словом - самодур.
CSKA2012
CSKA2012
21 июля в 10:59, ред.
Надо наигрывать молодежь и в таких матчах тоже, чтобы с такими командами с классом потом не проседали после игр с 10 слабыми командами . Это позволяет им обрести класс .
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 10:58
"Бить нельзя их,а не вникнут-разъяснять..."? Рублём эффективнее всего.
mat73
mat73 ответ makkie (раскрыть)
21 июля в 10:31
В точку! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 10:25
Лёня прав на все 200 ! Эта троица молодых ещё очень сырая, а если честно ,то совсем никакие ! Уж опытные Ещенко и Кутепов ,со своими "минусами" всё равно смотрелись бы на две головы выше ! Не знаю ,что уж там на тренировках такого показывают Маслов с Гапоновым ,но на поле - это пустое место ! Не так должны молодые выходить в основу ! Должны выходить, и рвать и метать ,и выжигать всё вокруг себя ,а не "делать себе в штаны "и выбивать все мячи за линию ! Доказывать должны !
STVA 1
STVA 1 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
21 июля в 10:10
Браво!Я это давно писал!Сначала Измайлов , а потом Цорн поработали для кого то!
STVA 1
STVA 1
21 июля в 10:08
Ничего хорошего не выйдет , если Лёня будет лезть в дела тренера!
ermak6848
ermak6848
21 июля в 10:01
У Лёни - Главный руль ЭТО ДЕНЬГИ , остальное всё на любительской потребности
Люблю футбол, а жена Любит Мороженое сидя рядом - смотрит футбол..
makkie
makkie
21 июля в 09:29
Сколько раз Федун выдавал карт-блинши, сколько раз после этого тренеры вылетали как пробки. Некоторые даже через пару недель.

О чём это говорит? О том, что владелец Спартака - самодур.
Сегодня он доволен, а завтра ему нашепчут, что тренер ущемляет молодых, поссорился с лидерами и вообще не соответствует амбициям Спартака.
Очень жаль, что ситуация в Спартаке зависит от настроения Федуна.
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
21 июля в 09:26
ПерекатиПоле, ты ли это?
Маякни, если спартачи удерживают в заложниках и заставляют писать такие комментарии 😂😂
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
21 июля в 09:23
Песенка Тедеско спета.
311
311
21 июля в 09:19
Когда уже сам Федун возглавит Спартак?)
ТТ
ТТ
21 июля в 09:18
Что бы и как мы не говорили, но в Спартаке есть что то командное ...да, не хватает мастерства у молодых, ну они отчаянные !Думаю в следующим сезоне они скажут свое громкое слово!
cska1948
cska1948
21 июля в 08:52
В межсезонье Федун не уволит Тедеско. Федун обычно увольняет тренеров ВО ВРЕМЯ сезона.
Трезвый повар
Трезвый повар
21 июля в 08:49
У Спартака хорошая молодёжь. Конечно надо их сохранить в команде. Но соблюсти баланс между развитием молодёжи и достижением результата сложная задача. И пока Тедеско с ней не справляется
Caniggia
Caniggia
21 июля в 08:39
Федуну не стоит совать свой нос в методы работы Тодеско. Или увольняй, если недоволен или отвали и не мешай работать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
21 июля в 08:31
Тыдеска хороший тренер. У спартака видна организация игры. Пусть и в пять защитников, на контр атаках и навесах, но рисунок просматривается. Не цыгано-немец виноват, что ЦорнЪ решил денег заработать и собрал всякий ширпотреб за откаты. Из того состава что есть, выжимают максимум. Плюс сплошной молодняк играет значит будут прогрессировать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 08:19, ред.
Вообще то Гапонов на 2 месяца по-старше Рассказова будет.....


Дайте Тодеско работать....
Толковый малый....
Доминико - от слова "доминировать"....
Удачи тренеру !!!!!!!!
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 08:11
интересно что сделает федун когда узнает,что тедеска поставил на Зенит и не плохо наварился ?!?
SHMEL
SHMEL
21 июля в 07:55
Кутепов это спартаковское всё.
mat73
mat73
21 июля в 07:20
Может Федуну самому уже в тренеры податься? Один фиг президентствовать не получается...
рже
рже
21 июля в 06:45
Федун с увольнениями скоро сам себя уволит неразабравший!чего ему не нравится,Спартак уже давно крепкий середнячок!!!
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 06:34
уволит после 30 тура)))))
kastites
kastites
21 июля в 06:15
Федун сумасшедший москаль
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